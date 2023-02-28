Sukhrob Nurullaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sukhrob Nurullaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sukhrob Nurullaev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sukhrob Nurullaev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sukhrob Nurullaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sukhrob Nurullaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sukhrob Nurullaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sukhrob Nurullaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sukhrob Nurullaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sukhrob Nurullaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sukhrob Nurullaev 4 Ocak 1998 tarihinde Qoraqol şehrinde doğmuştur.  Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Сухроб Толибжон оглы Нуруллаев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sukhrob Nurullaev Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sukhrob Nurullaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nasaf Qarshi futbol takımında oynamaktadır. Nasaf Qarshi takımına 29 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Sukhrob Nurullaev'nin Nasaf Qarshi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sukhrob Nurullaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sukhrob Nurullaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Sukhrob Nurullaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sukhrob Nurullaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Pakhtakor

28 Şubat 2018 yılında Metallurg Bk.

31 Aralık 2019 yılında Pakhtakor

12 Şubat 2020 yılında Kokand 1912

8 Temmuz 2020 yılında Pakhtakor

9 Temmuz 2020 yılında Dinamo

31 Aralık 2020 yılında Pakhtakor

29 Ocak 2021 yılında Nasaf Qarshi

Sukhrob Nurullaev kimdir

Sukhrob Nurullaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sukhrob Nurullaev şuan Nasaf Qarshi takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pakhtakor Tashkent

Sukhrob Nurullaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Özbekistan U23 takımında 17 numaralı formasıyla 2 Temmuz 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 11 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sukhrob Nurullaev nereli

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