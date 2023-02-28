Sukhrob Sultonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sukhrob Sultonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sukhrob Sultonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sukhrob Sultonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sukhrob Sultonov 26 Mart 1990 tarihinde Tashkent şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Сухроб Рустамжон оглы Султонов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sukhrob Sultonov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bunyodkor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Bunyodkor Tashkent takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sukhrob Sultonov'nin Bunyodkor Tashkent ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sukhrob Sultonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sukhrob Sultonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sukhrob Sultonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sukhrob Sultonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında NBU Osiyo

1 Ocak 2011 yılında Dinamo

1 Ocak 2013 yılında Metallurg Bk.

26 Temmuz 2017 yılında Bunyodkor

16 Ocak 2019 yılında AGMK Olmaliq

12 Ocak 2022 yılında Bunyodkor

Sukhrob Sultonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sukhrob Sultonov şuan Bunyodkor Tashkent takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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