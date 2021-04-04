Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan 28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu'nun şüpheli ölümü araştırılıyor. Memleketi Hatay'dan İstanbul'a okumak ve oyunculuk eğitimi almak için gelen genç kız evinde ölü bulundu. Peki Şükriye Bulgurcu kimdir? Şükriye Bulgurcu neden öldü?

ŞÜKRİYE BULGURCU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

28 yaşında olduğu öğrenilen Şükriye Bulgurcu Küçükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Kendisinden haber alamayan yakınları genç kızın evine çilingir yardımı ile girdiklerinde acı bir manzara ile karşılaştı. Tek başına yaşadığı evinde hareketsiz halde bulunan Şükriye Bulgurcu için sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine eve gelen ekipler yaptıkları ilk kontrolde genç kızın öldüğünü tespit etti.

ŞÜKRİYE BULGURCU NEDEN ÖLDÜ?

Yapılan incelemede Şükriye Bulgurcu'un vücudunda herhangi bir delici, kesici ve ateşli silah izine rastlanmazken darp veya yaranın da bulunmadığı belirlendi.

Bulgurcu'un ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Sinema ve televizyon bölümü mezunu genç kız Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alıyordu. Şükriye'nin cenazesinin Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi.