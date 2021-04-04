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Şükriye Bulgurcu kimdir? Şükriye Bulgurcu neden öldü?

İstanbul'a eğitim almak için gelen 28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu evinde ölü halde bulundu. Ölümü şüpheli bulunan genç kız hakkında bir çok soru gündeme geldi. Peki Şükriye Bulgurcu kimdir? Şükriye Bulgurcu neden öldü? İşte tüm detaylar....

Şükriye Bulgurcu kimdir? Şükriye Bulgurcu neden öldü?

Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan 28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu'nun şüpheli ölümü araştırılıyor. Memleketi Hatay'dan İstanbul'a okumak ve oyunculuk eğitimi almak için gelen genç kız evinde ölü bulundu. Peki Şükriye Bulgurcu kimdir? Şükriye Bulgurcu neden öldü?

ŞÜKRİYE BULGURCU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

28 yaşında olduğu öğrenilen Şükriye Bulgurcu Küçükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Kendisinden haber alamayan yakınları genç kızın evine çilingir yardımı ile girdiklerinde acı bir manzara ile karşılaştı. Tek başına yaşadığı evinde hareketsiz halde bulunan Şükriye Bulgurcu için sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine eve gelen ekipler yaptıkları ilk kontrolde genç kızın öldüğünü tespit etti. 

Şükriye Bulgurcu kimdir? Şükriye Bulgurcu neden öldü?

ŞÜKRİYE BULGURCU NEDEN ÖLDÜ?

Yapılan incelemede Şükriye Bulgurcu'un vücudunda herhangi bir delici, kesici ve ateşli silah izine rastlanmazken darp veya yaranın da bulunmadığı belirlendi.

Bulgurcu'un ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Sinema ve televizyon bölümü mezunu genç kız Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alıyordu. Şükriye'nin cenazesinin Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi. 

Şükriye Bulgurcu kimdir? Şükriye Bulgurcu neden öldü?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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