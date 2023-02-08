Şükrü Ersoy kimdir, nerelidir kaç yaşındadır, mesleği ve uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un Biyografisi

Deprem ve Tsunami uzmanı olan Prof. Dr. Şükrü Ersoy' Deprem konusunda yapmış olduğu yorum ve analizlerle izleyiciler merak ederek Şükrü Ersoy kimdir, nerelidir kaç yaşındadır, mesleği ve uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un hayat Biyografisi

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Şükrü Ersoy kimdir, nerelidir kaç yaşındadır, mesleği ve uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un Biyografisi

Ülkemiz deprem kuşağında yer aldığından dolayı sıklıkla irili ufaklı depremlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle özellikle depremler sonrası deprem uzmanlarının açıklamaları merakla izlenir ve takip edilmektedir bu uzman kişilerden biriside Deprem ve Tsunami uzmanı olan Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dur. Prof. Dr. Şükrü Ersoy' Deprem konusunda yapmış olduğu yorum ve analizlerle izleyiciler merak ederek Şükrü Ersoy kimdir, nerelidir kaç yaşındadır, mesleği ve uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un hayat Biyografisi.

PROF. DR ŞÜKRÜ ERSOY KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Gaziantep Islahiye'lidir. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ersoy’un ana bilim dalı geotekniktir.

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Prof. Dr. Şükrü Ersoy’un Eğitim Bilgisi

Lisans: 1976 – 1980 İstanbul Üniversitesi, Yerbilimleri Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, Türkiye

Yüksek Lisans: 1983 – 1984 Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji, Türkiye

Doktora: 1984 – 1989 İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji, Türkiye

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un kaç yaşındaa ve nereli olduğu henüz bilinememektedir, araştırmalarımız devam edip siz değerli okuyucularımız bilgi sahibi ise bizlere bildirebilirsiniz.

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