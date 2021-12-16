Galatasaray'da başkan yardımcısı Rezan Epözdemir 15 Aralık Çarşamba günü istifa etmişti. Galatasaray Spor Kulübü'nde Reha Keskin, Işıtan Gün ve Köksal Ünlü'nün de istifa edeceği konuşuyordu. Bugün Galatasaray'dan bir istifa haberi daha geldi. Çıkan haberler sonrası Şükrü Köksal Ünlü kimdir? | Galatasaray genel sekreteri Köksal Ünlü istifa mı etti? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ŞÜKRÜ KÖKSAL ÜNLÜ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Şükrü Köksal Ünlü 1966 yılında Ankara’da dünyaya geldi.

Köksal Ünlü Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi İngiliz Filolojisi bölümünden mezun olmuştur. DD Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Lüks marka distribütörlük, işletme ve mağazacılık yönetiminde faaliyetler göstermektedir. İsviçre Ticaret Odası, Denetleme Kurulu ve Moda Deniz Kulübü Disiplin Kurulu üyelikleri bulunuyor.

Köksal Ünlü, Yeşilçam oyuncusu Önder Somer’in damadıdır. Eşinin adı Yeşim Somer Ünlü’dür.

GALATASARAY GENEL SEKRETERİ KÖKSAL ÜNLÜ İSTİFA MI ETTİ?

Galatasaray Spor Kulübü'nde yönetim kurulu üyesi Köksal Ünlü 16 Aralık Perşembe günü görevinden istifa etti.

KÖKSAL ÜNLÜ NEDEN İSTİFA ETTİ?

Köksal Ünlü, yaptığı açıklamada yönetim kurulu içinde yaşadığı idari, sportif ve iktisadi derin fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklar olduğunu ifade etti.

İşte Köksal Ünlü'nün yaptığı açıklama:

"22 Haziran 2021'den bugüne şeref ve onur duyarak sürdürdüğüm Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterlik görevlerimden kendi irademle istifa etmiş bulunuyorum. İstifa gerekçem; son dönemde Yönetim Kurulu içinde yaşamakta olduğum idari, sportif ve iktisadi derin fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklardır. Sarı-kırmızı renklere gönül vermiş herkesin bilmesini isterim ki 6 ay boyunca görevimi Galatasaray'a yakışan şekilde ifa ettim ve bence bazen böyle bir istifa da Galatasaray'a hizmettir. Çocukluk aşkıma olan sevdam yaşadığım müddetçe baki kalacak. Başkanımız ve Yönetim Kurulu'na sonsuz başarılar dilerim. Saygılarımla"