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Şükrü Özyıldız'dan Buda heykeli pozu

Yeni tip koronavirüs salgını sonrası girilen karantina sürecinin ardından ilk tatiline çıkan Şükrü Özyıldız, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafta Buda heykeli pozu verdi. Görselin altına yazdığı notta sosyal mesaj da veren ünlü, yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Şükrü Özyıldız'dan Buda heykeli pozu

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamın alınan önlemler ve karantina uygulamaları, yazın gelmesi ve 'yeni normal' süreciyle birlikte yerini tatil fotoğraflarına bıraktı. Virüsün yayılımının ardından çekimlerini durduran fakat yeni süreçle birlikte sete dönmek için gün sayan Alice Müzikali oyuncularından Şükrü Özyıldız da karantina sonrası ilk tatilini gerçekleştirdi. 

Şükrü Özyıldız'dan Buda heykeli pozu

ÖZYILDIZ İLE BUDA YAN YANA

Tatil yapmak için egeyi tercih eden Özyıldız, oyuncu Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı’nın Çeşme’de ortak açtıkları mekanı ziyaret etti. Gittiği sahilde bulunan BUDA heykelinin yanında onu taklit ederek üstsüz poz veren Özyıldız'ın bu fotoğrafı, sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Şükrü Özyıldız'dan Buda heykeli pozu

Karantina döneminde alınan kilolara dikkat çeken oyuncu, paylaştığı fotoğrafın altına eklediği “Karantina dönemi ve sonrası” notu ile hayranlarını gülümsetti. Karantina sürecinde de formuna dikkat ederek fit vücudunu koruyan Özyıldız, kaslarıyla gündeme gelirken bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından üstsüz fotoğrafın altına 'heykel gibi' yorumları yapıldı.



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