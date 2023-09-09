Sulak alanlara çöp atanlar fotokapanlarla tespit edilecek

Doğal güzelliklerinin yanı sıra sulak alanlarıyla da birçok canlıya ev sahipliği yapan Aydın'ın Söke ilçesindeki Argavlı sulak alanına çöp ve moloz dökenler, bölgeye kurulacak olan fotokapanlar ile tespit edilecek.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Sulak alanlara çöp atanlar fotokapanlarla tespit edilecek

Doğal güzelliklerinin yanı sıra sulak alanlarıyla da birçok canlıya ev sahipliği yapan Aydın'ın Söke ilçesindeki Argavlı sulak alanına çöp ve moloz dökenler, bölgeye kurulacak olan fotokapanlar ile tespit edilecek. Sulak alanların doldurulduğunu ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; "Sulak alanlar doldurulamaz. Kirleten bedelini ödemeli" dedi.

Aydın'ın Söke ilçesindeki Argavlı Mahallesi'nin güneyinde yer alan, azmak olarak bilinen sulak alan, sucul canlıların ve kuşların cenneti olarak görülürken, bölgeye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dökülen çöp ve molozların önüne geçilmesi için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma ile birlikte Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği çerçevesinde bölgeye fotokapanlar kurulacak. Fotokapanların kurulması ile birlikte bölgeye çöp ve moloz dökenlerin kimlikleri tespit edilecek.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Söke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Argavlı sulak alanlarında atıkların ve çöplerin bulunduğu alanlarda inceleme yaptı. Atıkların içindeki bulgulardan bazılarını kimlerin attığı tespit edilirken, gerekli yaptırımların uygulanması için en ağır cezaların verilmesi için işlem başlatılacağı öğrenildi.

"Sulak alanları kurutmaya kimsenin hakkı yok"

Bölgenin doldurularak kurutulduğunu iddia eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; "Kuşların ve sucul canlıların yaşam alanı olan Argavlı köyünün güneyindeki sulak alanlar, kamyonlar ve tırlarla getirilen molozlar, inşaat atıkları, küller, tonlarca renkli ipler, izocam atıkları, hayvanlarda kullanılan şırıngalar, ilaç şişeleri gibi tıbbi atıklar ve evsel atıklarla dolduruluyor. Özellikle kurak geçen yıllar için yaban hayatındaki canlıların, su kuşlarının ve sucul canlıların yaşam kaynağı olan sulak alanlar, doldurularak kurutulmaya çalışılmaktadır.

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği'ne göre sulak alanların doldurulması ve kurutulması yasaktır. Bu yolla arazi kazanılamaz. Bu hükme aykırı olarak arazi kazanılması halinde söz konusu alan faaliyet sahibince eski haline getirilir. Sulak alanlar doldurulduğu gibi, aynı zamanda insan ve diğer canlıların yaşamları için çok tehlikeli olan atıkların da buraya atılması çok sakıncalıdır. Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ve Söke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Argavlı sulak alanlarında atıkların ve çöplerin bulunduğu alanlarda inceleme yaptılar. Atıkların içindeki bulgulardan bazılarını kimlerin attığı tespitleri yapıldı. Gerekli yaptırımların uygulanması için en ağır cezaların verilmesi için işlem başlatılacak. Bölgeye atıkların ve hafriyatların dökülmesinin önüne geçilmesi için fotokapan uygulaması yapılacak. Hiç kimsenin istediği bir alana hele doğal bir sulak alana atık ve çöp boşaltma ve sulak alanı kurutma hakkı yoktur. Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Söke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nü gerekli işlemleri başlattıkları için teşekkür ederiz. Aynı duyarlılığı Aydın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün de müdahil olarak, gerekli incelemeleri yapmasını bekliyoruz" dedi.

Sulak alanlara çöp atanlar fotokapanlarla tespit edilecek

Sulak alanlara çöp atanlar fotokapanlarla tespit edilecek

Sulak alanlara çöp atanlar fotokapanlarla tespit edilecek

Sulak alanlara çöp atanlar fotokapanlarla tespit edilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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