Sulak alanlarla ilgili izinler internet üzerinden verilebilecek

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, sulak alanlarla ilgili izinlerin internet üzerinden verilmeye başlandığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, internet üzerinden "https://saybis.tarimorman.gov.tr" adresinden ulaşılan "Ulusal Sulak Alan Envanteri Yönetim Bilgi Sistemi"ndeki verilerin her gün güncellenerek hizmetin sürdürüldüğü duyuruldu.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde, sulak alanlardaki "Sulak alan faaliyet izin başvuruları", "Saz kesim izin başvuruları" ve "Turba çıkarımı başvuruları"nın artık "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden kuruma gelmeye gerek kalmaksızın e-Devlet yoluyla gerçekleştirilebildiği kaydedildi.

Kaynak: AA