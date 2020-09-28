FOX TV Yayın akışı | 29 Eylül Salı Fox TV yayın akışı bugün neler var?Star TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 28 Eylül Salı yayın akışıEskişehirspor'da Teknik Direktör Mustafa Özer ile yollar ayrıldıSümer Ezgü'ye aracında yavru kedi sürpriziBakım personeline koronavirüs eğitimiEvlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldürdüBlecik'te otomobile silahlı saldırıSahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı| Başvurular ne zaman ve nereden yapılacak? Başvuru şartları neler?Kalp sağlığınız korumak için bu önerileri mutlaka uygulayın!Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Kolaylı'dan Ermenistan'a kınama
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Sulama borusu patladı, ev ve seralar su içinde kaldı

Sulama borusu patladı, ev ve seralar su içinde kaldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde patlayan sulama borusu nedeniyle çok sayıda ağacın aynı sıra tarım alanları ve konutşar sular altında kaldı.

Sulama borusu patladı, ev ve seralar su içinde kaldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde patlayan sulama borusu tarım alanlarını göle çevirdi. Avokado, zeytin ve narenciye cinsi ağaçlar ile yaklaşık 100 muz ağacı zarar gördü.

Gökçeler Barajı Gazipaşa Ovası Sulama Projesi kapsamında döşenen dev su borusu, Hasdere Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında patladı.

Dev su borusunun patlamasıyla yolda kocaman çukur meydana geldi. Yol kullanılamaz hale gelirken, patlayan borudan çıkan suyla araçlar sular altında kaldı, ev ve seraları su bastı. Bir çiftçinin, avokado, nar, narenciye gibi ağaçları da köklerinden söküldü.

Sulama borusu patladı, ev ve seralar su içinde kaldı

Zarar gören çiftçilerden Bedrettin Yaman'ın yaklaşık 110 adet avokado ağacının yanı sıra bahçede bulunan zeytin ve narenciye cinsi ağaçları ile yaklaşık 100 muz ağacı da zarar gördü.

Sulama borusu patladı, ev ve seralar su içinde kaldı

Bölgede bulunan bazı araçların da sular altında kaldığı görüldü. Gazipaşa Ziraat Odası Başkanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü bölgede incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Sulama borusu patladı, ev ve seralar su içinde kaldı

Sulama borusu patladı, ev ve seralar su içinde kaldı

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT