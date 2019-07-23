BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde sulama havuzuna düşen kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çaltı köyü Değirmenler mevkisinde Adnan Kayalı (58) evin önünde bulunan boş sulama havuzuna dengesini kaybetmesi sonucu düştü.

Yaklaşık 2 metrelik havuza düşmesi sonucu yaralanan Kayalı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kayalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kaynak: AA