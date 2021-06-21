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  3. Sulama kanalı yine mezar oldu! Adana'da sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti

Sulama kanalı yine mezar oldu! Adana'da sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti

Adana'da sulama kanalına düşen kişi çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede talihsiz kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sulama kanalı yine mezar oldu! Adana'da sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti

Adana'da sulama kanalı bir kişiye mezar oldu. Çukurova'da meydana gelen olayda bir kişi dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. 

SUDAN ÇIKARILDIĞINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Mavi Bulvarı civarındaki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına düşen bir erkeğin yardım istediğini gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi. Haber verilmesiyle olay yerine polis, Can-Kur ve sağlık ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerinin sudan çıkardığı kişinin, yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ölen kişinin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmasını sürdürüyor.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Sulama kanalı yine mezar oldu! Adanada sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybettiSulama kanalı yine mezar oldu! Adanada sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybettiSulama kanalı yine mezar oldu! Adanada sulama kanalına düşen kişi hayatını kaybetti

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