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  3. Sulama kanalına düşen 4 yaşındaki Ömer Ali'den acı haber: Cansız bedeni 4 kilometre uzakta bulundu

Sulama kanalına düşen 4 yaşındaki Ömer Ali'den acı haber: Cansız bedeni 4 kilometre uzakta bulundu

Samsun Geyve ilçesinde sulama kanalında düşen 4 yaşındaki Ömer Ali Dişli'nin cansız bedeni suya düştüğü yerin 4 kilometre uzağında bulundu.

Sulama kanalına düşen 4 yaşındaki Ömer Ali'den acı haber: Cansız bedeni 4 kilometre uzakta bulundu

Edinilen bilgilere göre Geyve ilçesinde bağlı Bozören Mahallesi'nde dedesiyle hayvan otlatmaya giden 4 yaşındaki Ömer Ali Dişli mahalleden geçen sulama kanalının kenarında oynadığı esnada kanala düşerek akıntıda kayboldu.

SAVCI OLAY YERİNE GELDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Geyve Cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sulama kanalına düşen 4 yaşındaki Ömer Ali'den acı haber: Cansız bedeni 4 kilometre uzakta bulundu

KANALIN SUYU KESİLDİ, ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

DSİ tarafından sulama kanalının suyu kesildi. Ekipler Dişli'yi bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan aramalar neticesinde, suya düştüğü noktadan yaklaşık 4 kilometre ileride Çengel Mahallesi mevkisinde su kanalı içerisinde Dişli'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Çocuğun cenazesi Geyve Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Sulama kanalına düşen 4 yaşındaki Ömer Ali'den acı haber: Cansız bedeni 4 kilometre uzakta bulundu

GEZMEK İÇİN GELMİŞLER

Öte yandan ailenin Adapazarı ilçesinde yaşadığı ve gezmek için ilçeye geldiği öğrenildi.

Sulama kanalına düşen 4 yaşındaki Ömer Ali'den acı haber: Cansız bedeni 4 kilometre uzakta bulundu  

Tayfun Altuntaş
Editör
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