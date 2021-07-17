Sulama kanalına düşen 4 yaşındaki Ömer Ali'den acı haber: Cansız bedeni 4 kilometre uzakta bulundu  

CHP'li başkandan skandal sözler: "MHP'li, AK Parti'li bir belediye başkanınız olsa şimdi camideydiniz"

Dışarı çıkarken bir kez daha düşünün! Sıcak havalar o illeri kasıp kavuracak! Hava bugün nasıl olacak 17 Temmuz 2021 Cumartesi?