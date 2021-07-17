Sulama kanalına düşen 4 yaşındaki Ömer Ali'den acı haber: Cansız bedeni 4 kilometre uzakta bulundu
Samsun Geyve ilçesinde sulama kanalında düşen 4 yaşındaki Ömer Ali Dişli'nin cansız bedeni suya düştüğü yerin 4 kilometre uzağında bulundu.
Edinilen bilgilere göre Geyve ilçesinde bağlı Bozören Mahallesi'nde dedesiyle hayvan otlatmaya giden 4 yaşındaki Ömer Ali Dişli mahalleden geçen sulama kanalının kenarında oynadığı esnada kanala düşerek akıntıda kayboldu.
SAVCI OLAY YERİNE GELDİ
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Geyve Cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
KANALIN SUYU KESİLDİ, ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
DSİ tarafından sulama kanalının suyu kesildi. Ekipler Dişli'yi bulmak için çalışma başlattı.
Ekipler tarafından yapılan aramalar neticesinde, suya düştüğü noktadan yaklaşık 4 kilometre ileride Çengel Mahallesi mevkisinde su kanalı içerisinde Dişli'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Çocuğun cenazesi Geyve Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
GEZMEK İÇİN GELMİŞLER
Öte yandan ailenin Adapazarı ilçesinde yaşadığı ve gezmek için ilçeye geldiği öğrenildi.