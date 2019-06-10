Sulama kanalına düşen Abdulkadir'in cesedi bulundu (2)

CESEDİ 24 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Şanlıurfa'da dün sulama kanalına düşerek kaybolan Abdulkadir Kuş'un (12), cansız bedeni bulundu. Abdulkadir Kuş'un bulunması için bölgede arama-kurtarma çalışması yürüten jandarma ve dalgıç polisler, küçük çocuğun cansız bedenini kanala düştüğü yerden 24 kilometre uzakta buldu. Yakınlarının gözyaşları arasında sudan çıkarılan Kuş'un cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA