Sulama kanalına düşen otomobildeki sürücüyü itfaiye kurtardı
Erzincan'da sulama kanalına düşen otomobildeki sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Erzincan'da sulama kanalına düşen otomobildeki sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, bugün saat 21. 30 sıralarında Geçit Gazi Mahallesi güzergahında meydana gelen olayda, Ü.T., idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine sulama kanalına uçtu. Aracın kapılarının kilitlenmesi üzerine otomobil içerisinde mahsur kalan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken araçta çekilerek su kanalından çıkarıldı.
Kaynak: İHA
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