Sulama kanalına giren Afgan genç boğuldu

KONYA'da, serinlemek için sulama kanalına giren Afgan uyruklu İsrafil Zerdalli (22), boğuldu.

Olay, öğleden sonra Konya-Ereğli karayolunun 50'nci kilometresindeki merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde meydana geldi. Tarlalarda mevsimlik işçi olarak çalışan Afgan uyruklu İsrafil Zerdalli, iddiaya göre serinlemek için Ovakavağı Sulama Birliği'ne ait sulama kanalına girdi. İsrafil Zerdalli'nin bir süre sonra sudan çıkmaması üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar kanalda yaptığı çalışma sonucu İsrafil Zerdalli'nin cansız bedenine ulaştı. İsrafil Zerdalli'nin cesedi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA