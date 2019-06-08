Sulama kanalında akıntıya kapılan Halil kayboldu

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, ayaklarını yıkamaya çalıştığı sulama kanalında akıntıya kapılan Halil Akçan (19), kayboldu.

Olay, öğleden sonra, ilçeye bağlı Aligör Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla sulama kanalı kenarına giden Halil Akçan, ayaklarını yıkamaya çalıştığı sırada dengesini yitirip, suya düştü. Akçan'ın akıntıya kapılarak, kaybolduğunu gören arkadaşları, durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, gencin bulunması için dalgıç polisleri çağırdı. Sulama kanalında arama çalışmaları devam ederken, olayı duyan Halil Akçan'ın yakınları gözyaşları içinde bölgeye geldi.

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DHA