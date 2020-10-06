Sulama kanalında ceset bulundu!

Malatya, Akçadağ'da sulama kanalında 96 yaşında bir kadının cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'da yaşayan 96 yaşındaki Erhan Maho'dan haber alamayan yakınları çevrede arama çalışması başlattı. Aile yakınları ve Bahri Mahallesi sakinleri bir süre aradığı Maho'nun Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaşlı kadının cesedi, Malatya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.