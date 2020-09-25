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Sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Tokat'taki bir sulama kanalında, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın cesedi bulundu. Polis ekipleri, olay hakkında soruşturma başlattı.

Sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Tokat'ta sulama kanalında kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedi bulundu. Polis, cesedin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı. Olay, akşam saatlerinde kent merkezi Yeniyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki sulama kanalı yanından geçen bir kişi, su içerisinde kadın cesedi olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedi ilk görüldüğü yerden yaklaşık 100 metre ileride kanaldan çıkarttı. Olay yerine gelen polislerin yaptığı ilk incelemede cesedi bulunan kadının kimliğine ulaşılamadı. Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cesedin kime ait olduğunu belirlemek için araştırma başlatıldı. Vücudunda herhangi bir darbe izine rastlanmayan kadının kanala düşerek boğulmuş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

Sulama kanalında kadın cesedi bulunduSulama kanalında kadın cesedi bulunduSulama kanalında kadın cesedi bulundu

Berna Akkaya
Editör


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