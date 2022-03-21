Sulama Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sulama Teknikeri görev tanımı nedir, Sulama Teknikeri ne iş yapar, Sulama Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sulama Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sulama Teknikeri Tanımı;

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Sulama Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Sulama Teknikeri Maaşları

Sulama Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sulama Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sulama Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.22

Meslek Adı :

Sulama Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Düzenlenen yeşil alanlar için ( fidanlık ve seralar) otomatik sulama projeleri çizen ve uygulayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sulama Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sulanacak olan alanın keşfini yaparak sulama projesini çizmek,

b) Sulama projesine uygun malzemeleri belirlemek, satın alınmasını sağlamak,

c) Projeye göre malzemelerin montajını yapmak,

d) Sulama projesinin deneme çalışmalarını yapmak, sulama tesisatında meydana gelen arıza ve sorunları gidermek,

e) Projenin sonuçlarını izlemek,vb. görev ve işlemleri yerine getir

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