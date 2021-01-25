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  3. Sular durulmuyor! Çin ve Hindistan, Sikkim eyaletinde çatıştı

Sular durulmuyor! Çin ve Hindistan, Sikkim eyaletinde çatıştı

Çin ve Hindistan arasında tartışmalara neden olan Sikkim bölgesinde çıkan çatışmada iki ülkenin askerlerinin yaralandığı bildirildi.

Sular durulmuyor! Çin ve Hindistan, Sikkim eyaletinde çatıştı

Birbirlerine sınır komşusu olan Çin ve Hindistan arasında sular durulmuyor. AA'da yer alan habere göre  Hint basını askerlerin, üç gün önce Hindistan'ın Nepal ve Butan arasındaki Sikkim eyaletinin kuzeyindeki Naku La geçidinde çatıştığı, her iki taraftan da yaralıların olduğu bildirdi.

Daha önce Çin ve Hint askerleri, 2020 yılının Haziran ayında sınırın kuzeybatısındaki Ladak bölgesinde bulunan Galvan Vadisi'nde çatışmış, 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti.

BELİRSİZ SINIR HATTI TARTIŞMALARA NEDEN OLUYOR

İki ülke arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı Çin ve Hindistan arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsuların, göllerin, buzulların ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

ÇİN YÖNETİMİ TOPRAK HAKKI İDDİA EDİYOR

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi ise Aksay Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

GERİLİM 2017'DEN BU YANA ARTIYOR

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de Çin'in bölgedeki sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.

Tayfun Altuntaş
Editör
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