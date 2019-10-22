Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintileri 22 Ekim 2019

İSKİ su kesintisi yapacağı semt ve ilçeleri açıkladı. İSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre bazı mahallelerde 22 Ekim 2019 tarihinde farklı saat ve zamanlarda su kesintisi yapılacak..

İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Suları kesik olan vatadaşlar ; 22 Ekim 2019 İSKİ sular ne zaman, saat kaçta gelecek? diye araştırıyor. İşte İSKİ tarafından su kesintileri ile ilgi yapılan açıklama...

İstanbullular kesintilerin uzun sürmesinden dolayı mağduriyet yaşıyor. Yaşamın her anı için önemli olan sudan mahrum kalan vatandaşlar İSKİ'den su kesintileri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İstanbul'da su kesintisi konusunda bilgilendirme İSKİ su kesintileri sayfasından yapılıyor. Özellikle planlı kesintiler vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaların başlamasından önce vatandaşlarla paylaşılıyor. Bunun üzerinden vatandaşların önlem alması bekleniyor.

İSKU su kesintileri 22 Ekim 2019 - Sular ne zaman gelecek?

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah,Anadolu Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-10-22 09:15:53.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İSKİ su kesintileri gün içinde güncellenmektedir. Bunun için eğer olduğunuz ilçeyi üstteki listede göremiyorsanız BURAYI TIKLAYARAK İSKİ'nin arıza sitesinden ilçenizde kesinti olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer İSKİ'nin sitesinde de göremiyorsanız lütfen arıza hattını arayınız.

İSKİ ARIZA VE TELEFON NUMARASI İLETİŞİM

İSKİ'YE ALO 185 Çağrı Merkezinden ulaşabilir ve aşağıdaki işlemleri yaptırabilirsiniz.

Fatura Sorgulama

Fatura Ödeme

Arıza / Şikayet

Su Kesintisi Öğrenme

Tarife Ücretleri Öğrenme

T.C. Kimlik No Güncelleme gibi konularda kısa sürede hizmet alabilirsiniz.

Ayrıca Alo 185 servisine ALO 153 İBB Beyaz Masa hattı aracılığı ile de ulaşılabilmektedir.

Su kesintisine karşı alınabilecek önlemler

Her ne kadar teknoloji ile beraber su kesintileri çok seyrek ve kısa süreli yaşansa da en beklenmedik anlarda susuz kalmayı hiçbirimiz istemeyiz. Bunun için evinizde su kesintilerine karşı alabileceğiniz önlemleri sizler için derledik.

Sular kesindiğinde hepimiz paniğe kapılırız ve işlerimizi bir süreliğine askıya alırız. Bu paniği engellemek ve ev işlerimizi aksatmamak için su kesintisine karşı alanabilecek önlemleri derledik.

Öncelikle evlerde ihtiyac fazlası su depolanmamalıdır. İhtiyaç fazlası su hem yer işgal eder hem de uzun süre bekletildiği zaman kokuya sebep olabilir.

Suyu ağzı kapalı, büyük kaplara doldurun ve güneş görmeyen serince yerlerde muhafaza edin. Böylece yosunlanmasını engellemiş olursunuz.

Ayrıca sular kesilmiş olsa da olmasa da belli aralıklarla depoladığınız suyu kullarak fazla kapalı alanda beklemekten kaynaklacak koku ve deformasyonun önüne geçebilirsiniz.

Arıtma kullananlar da içme suyu olarak kısa bir süre için dışardan su temin edebilirler.

1- Bina ve konutlarda kullanılan su depolarında temizliği yapılmamış olanlar hemen, daha sonra da belirli periyotlarla (kesinti olduğu dönemlerde 3 ayda bir, diğer dönemlerde 6 ayda bir) temizlenmeli ve bakımları yapılarak dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.

2- Kesinti olmadığı zamanlarda da suyun depodan kullanımı sağlanmalıdır.

3- Mahalle aralarında kuyu, tanker, bidon vb. kaynaklardan içme suyu temin edilmemelidir.

İSKİ hakkında kısa bilgi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (kısaca İSKİ), 1981 yılında kuruldu ve 1984 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin himayesi altına alındı. Ayrıca eski idare binasının yerine meydan, park ve zemin altı otopark yapılmaktadır.

İSKİ'nin Görevleri nelerdir?

İçmesuyu temin etmek,

Atıksuları toplamak, arıtmak ve uzaklaştırmak,

Su havzalarını korumak

Dereleri ıslah etmek.