Sule Musa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sule Musa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sule Musa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sule Musa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sule Musa 10 Nisan 1994 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sule Musa Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nsoatreman FC futbol takımında oynamaktadır. Nsoatreman FC takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Sule Musa'nin Nsoatreman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sule Musa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sule Musa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sule Musa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sule Musa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Bilinmiyor

1 Aralık 2019 yılında Eleven Wonders

1 Mart 2021 yılında Bilinmiyor

1 Şubat 2022 yılında Medeama

22 Ağustos 2022 yılında Nsoatreman FC

Sule Musa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sule Musa şuan Nsoatreman FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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