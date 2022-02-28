Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı'nda konuşma gerçekleştirirken ünlü yazar gıyabında açıklamalarda bulundu. Eşi Emine Erdoğan ve kendisinin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu söylediği Şule Yüksel Şenler, vatandaş tarafından merak konusu oldu. Peki, Şule Yüksel Şenler kimdir? Nereli, kaç yaşında, öldü mü? Mesleği ne? İşte, Şule Yüksel Şenler'in biyografisi...

ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, ÖLDÜ MÜ? MESLEĞİ NE? İŞTE, ŞULE YÜKSEL ŞENLER'İN BİYOGRAFİSİ...

Şule Yüksel Şenler, 29 Mayıs 1938 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. 28 Ağustos 2019'da hayatını kaybeden Şenler'in mesleği yazar idi.

Ailesi aslen Kıbrıslıdır. Küçük yaşlarda ailesiyle beraber İstanbul'a göç eden Şenler, Öğrenimini ortaokul ikinci sınıfta yarım bıraktı. Bir terzinin yanında işe girdi, bu, onun ileride kendi başörtüsü modelini oluşturmasına vesile oldu.

Henüz 21 yaşındaydı, gazetecilik yapmaya başladı. Tesettüre girmesi ve Yeni İstiklal gazetesindeki yazıları nedeniyle hakkında davalar açıldı. Anadoluyu dolaşarak verdiği konferanslar İslam düşmanlarına korku salmış, tartışmaları beraberinde getirmişti.

Örtünmesiyle genç kızlara örnek olmuş, ondan etkilenen genç kızların başlarını aynı şekilde yapması şulebaşı olarak tanımlanmıştı. Cevdet Sunay'a yazdığı bir mektup yüzünden cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı, sekiz ay cezaevinde kaldı.

Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıalide Sabah gazetelerinde kadın sayfası yaptı. Bugün gazetesinde 1967-71'de köşe yazarı görevini üstlendi. Seher Vakti dergisinin başyazarı oldu. 1971'de hapis yattı. 1980'den sonra Zaman ve Millî Gazete'de yazdı.

Huzur Sokağı adlı romanı filme alındı. Yücel Çakmaklı'nın yönettiği Birleşen Yollar adlı filmin baş rollerinde İzzet Günay ve Türkân Şoray oynadı.

Huzur Sokağı adlı romanı daha sonra aynı adla dizi olmuş ve ATV'de yayınlanmıştır.

28 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul'da vefat eden Şule Yüksel Şenler'in mezarı, Eyüp Sultan'da, Mihrişah Valide Sultan Külliyesi haziresindedir.

ESERLERİ

Gençliğin Izdırabı

Hidayet

Bize Ne Oldu

İslam'da ve Günümüzde Kadın

Duyuşlar

Her Şey İslam için

Uygarlığın Gözyaşları

Huzur Sokağı

Kız ve Çiçek

Sağ El

Bir Bilinçli Öğretmen

Yılanla Tilki