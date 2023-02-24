Suleiman Abdulganiyu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suleiman Abdulganiyu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Suleiman Abdulganiyu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Suleiman Abdulganiyu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Suleiman Abdulganiyu 1 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Suleiman Abdulganiyu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Suleiman Abdulganiyu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Litex Lovech futbol takımında oynamaktadır. Litex Lovech takımına 12 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Suleiman Abdulganiyu'nin Litex Lovech ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Suleiman Abdulganiyu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Suleiman Abdulganiyu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Suleiman Abdulganiyu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Suleiman Abdulganiyu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Eylül 2022 yılında Litex Lovech

Suleiman Abdulganiyu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Suleiman Abdulganiyu şuan Litex Lovech takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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