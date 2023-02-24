Sulejman Krpic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sulejman Krpic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sulejman Krpic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sulejman Krpic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Sulejman Krpic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sulejman Krpic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sulejman Krpic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sulejman Krpic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sulejman Krpic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sulejman Krpic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sulejman Krpic 1 Ocak 1991 tarihinde Brčko şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Sulejman Krpić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sulejman Krpic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BestTransfer yapmaktadır. Sulejman Krpic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeljeznicar Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Zeljeznicar Sarajevo takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sulejman Krpic'nin FK Zeljeznicar Sarajevo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sulejman Krpic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sulejman Krpic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 675 Bin € kadar çıkmıştır.

Sulejman Krpic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sulejman Krpic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında HNK Orasje U17

29 Ağustos 2008 yılında Din. Zagreb U19

31 Ağustos 2010 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2011 yılında LASK II

1 Ağustos 2011 yılında HNK Orasje

1 Ocak 2012 yılında FK Sarajevo

1 Ocak 2013 yılında Metalac

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

27 Şubat 2014 yılında Sloboda Tuzla

3 Mart 2017 yılında AIK

26 Temmuz 2017 yılında Sloboda Tuzla

29 Ocak 2018 yılında Tractor Sazi

1 Temmuz 2018 yılında Zeljeznicar

3 Ocak 2020 yılında Suwon Bluewings

6 Kasım 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Astra Giurgiu

1 Temmuz 2021 yılında FK Tuzla City

24 Temmuz 2022 yılında Western Sydney

4 Şubat 2023 yılında Zeljeznicar

Sulejman Krpic kimdir

Sulejman Krpic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sulejman Krpic şuan FK Zeljeznicar Sarajevo takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sulejman Krpic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Renato Malota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renato Malota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Renato Malota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Renato Malota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Allan Eleouet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Allan Eleouet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Allan Eleouet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Allan Eleouet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alessandro Kacbufi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alessandro Kacbufi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alessandro Kacbufi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alessandro Kacbufi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kemal Mujaric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kemal Mujaric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kemal Mujaric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kemal Mujaric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Niğde'nin Bor ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Niğde'nin Bor ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika: AFAD acı haberi duyurdu! Deprem felaketinde can kaybı 44 bini aştı!
Son dakika: AFAD acı haberi duyurdu! Deprem felaketinde can kaybı 44 bini aştı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!