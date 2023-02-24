Sulejman Krpic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sulejman Krpic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sulejman Krpic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sulejman Krpic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sulejman Krpic 1 Ocak 1991 tarihinde Brčko şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Sulejman Krpić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sulejman Krpic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BestTransfer yapmaktadır. Sulejman Krpic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeljeznicar Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Zeljeznicar Sarajevo takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sulejman Krpic'nin FK Zeljeznicar Sarajevo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sulejman Krpic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sulejman Krpic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 675 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sulejman Krpic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sulejman Krpic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında HNK Orasje U17

29 Ağustos 2008 yılında Din. Zagreb U19

31 Ağustos 2010 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2011 yılında LASK II

1 Ağustos 2011 yılında HNK Orasje

1 Ocak 2012 yılında FK Sarajevo

1 Ocak 2013 yılında Metalac

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

27 Şubat 2014 yılında Sloboda Tuzla

3 Mart 2017 yılında AIK

26 Temmuz 2017 yılında Sloboda Tuzla

29 Ocak 2018 yılında Tractor Sazi

1 Temmuz 2018 yılında Zeljeznicar

3 Ocak 2020 yılında Suwon Bluewings

6 Kasım 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Astra Giurgiu

1 Temmuz 2021 yılında FK Tuzla City

24 Temmuz 2022 yılında Western Sydney

4 Şubat 2023 yılında Zeljeznicar

Sulejman Krpic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sulejman Krpic şuan FK Zeljeznicar Sarajevo takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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