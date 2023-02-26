Suleman Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suleman Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Suleman Mohammed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Suleman Mohammed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Suleman Mohammed 28 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Suleman Mohammed Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legon Cities FC futbol takımında oynamaktadır. Legon Cities FC takımına - tarihinde katılmıştır. Suleman Mohammed'nin Legon Cities FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Suleman Mohammed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Suleman Mohammed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Suleman Mohammed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Suleman Mohammed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Suleman Mohammed şuan Legon Cities FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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