Sulemana Abdul Rasheed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sulemana Abdul Rasheed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sulemana Abdul Rasheed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sulemana Abdul Rasheed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sulemana Abdul Rasheed 11 Temmuz 1990 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sulemana Abdul Rasheed Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tamale City FC futbol takımında oynamaktadır. Tamale City FC takımına - tarihinde katılmıştır. Sulemana Abdul Rasheed'nin Tamale City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sulemana Abdul Rasheed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sulemana Abdul Rasheed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sulemana Abdul Rasheed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sulemana Abdul Rasheed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sulemana Abdul Rasheed şuan Tamale City FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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