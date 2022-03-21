Şulemsi hüngür hüngür ağladı, sosyal medya ayağa kalktı! Kocası uyuşturucu batağına mı düştü? "Gözlerimin önünde eriyor!" Şulemsi takma adıyla sosyal medyada üne kavuşan Şule Kayatürk, kocası Yasin ile ayrılık süreçlerini anlatırken göz yaşlarına boğuldu. "Gözlerimin önünde eriyor, bu sevgi değil" diyen genç fenomen, "Kocası uyuşturucu batağına mı düştü?" sorusunu akıllara getirdi.

1 12 Şulemsi takma adıyla sosyal medyada üne kavuşan Şule Kayatürk, kocası Yasin Türk ile yollarını ayırma kararı aldı.