Suleyman Ahmadov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suleyman Ahmadov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Suleyman Ahmadov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Suleyman Ahmadov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Suleyman Ahmadov 25 Kasım 1999 tarihinde Sumqayit şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Süleyman Vüqar oğlu Əhmədov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Suleyman Ahmadov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Suleyman Ahmadov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sumqayıt PFK futbol takımında oynamaktadır. Sumqayıt PFK takımına 11 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Suleyman Ahmadov'nin Sumqayıt PFK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Suleyman Ahmadov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Suleyman Ahmadov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Suleyman Ahmadov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Suleyman Ahmadov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sumgayit U19

1 Temmuz 2017 yılında Qarabag U19

11 Ocak 2018 yılında Sumqayıt

Suleyman Ahmadov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Suleyman Ahmadov şuan Sumqayıt PFK takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Suleyman Ahmadov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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