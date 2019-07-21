Süleyman Arif Emre'nin ölümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emre'nin yakınlarını arayıp taziyelerini iletti. Bu durum internette Süleyman Arif Emre kimdir? sorusunun aranmasına yol açtı. Peki Süleyman Arif Emre kimdir? Süleyman Arif Emre neden öldü? Ayrıntılar haberimizde.

SÜLEYMAN ARİF EMRE KİMDİR?

Hürriyet Partisi ile siyaset hayatına başlayan Emre, 1965 yılında milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. Emre, 1974 ve 1977 yıllarında kurulan koalisyon hükümetlerinde devlet bakanlığı görevini yürüttü. 1995 yılında Refah Partisi'nden İstanbul milletvekili seçilen Emre, en yaşlı üyesi olduğu için TBMM'nin açılışını gerçekleştirerek, bir süre Meclis Başkanlığı yaptı. Emre, son olarak Saadet Partisi'nden milletvekili seçilmişti.

SÜLEYMAN ARİF EMRE NEDEN ÖLDÜ?

Süleyman Arif Emre, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden eski siyasetçi ve devlet adamı Süleyman Arif Emre'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.