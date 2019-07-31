Süleyman Atanısev Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SÜLEYMAN ATANISEV KİMDİR?

Doğum tarihi : 27.Ocak.1969

Süleyman Atanısev kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Kova

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu, Dizi Oyuncusu

Süleyman Atanısev doğum yeri : Bursa

SÜLEYMAN ATANISEV BİYOGRAFİSİ

Süleyman Atanısev, 27 Ocak 1969 tarihinde Bursa’da doğmuştur. Annesi rahmetli Hatice Atanısev idi. 1979 yılında sınavla girdiği, Bursa Devlet Tiyatrosu Feraizci Mehmet Şakir Bey gençlik kursundan yıllar boyunca tiyatro eğitim aldı. 9 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu’nda çocuk oyunlarında, büyük oyunlarında oynamaya başladı. 1990 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı.

1994 yılında Eskişehir, Anadolu ÜniversitesiKonservatuvarı’dan mezun oldu. Mezun olduğunda 12 arkadaşı ile beraber Eskişehir’de Eskişehir Tiyatora Kumpanyası (ETK) yı kurdular. 1997 yılına kadar Eskişehir’de bu özel tiyatroda oyuncu olarak bulundu.

1997 yılında Devlet Tiyatroları'nın açtığı sınavı kazanarak Van’a gitti ve 2011 yılına kadar 14 sene hem oyunculuk hem yönetmenlik hem de eğitmenlik yaptı. Bu arada Van’da, Van Bölge Tiyatrosu adlı Van’ın ilk özel tiyatrosu'nun kuruluşunda da yer aldı ve Genel Sanat yönetmenliğini üstlendi. Dersler verdi. 2004 ve 2006 yıllarında, iki kez, Van Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü yaptı. 1998 yılında ilki gerçekleştirilen Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliğinin kurucu üyeliğini yaptı.

2011 yılında Van’dan İstanbul’a İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin oldu.

Süleyman Atanısev’in bir kızı vardır.

2014 - 2016 yılları arasında Fox TV'de yayınlan “O Hayat Benim” adlı dizide Ezgi Asaroğlu, Ceren Moray, Keremcem, Sinan Albayrak, Zerrin Sümer, Süleyman Atanısev, Ahu Sungur, Oya Başar, Serkan Şenalp ile beraber rol almıştır.

2015 yılında “Annemin Yarası” adlı sinema filminde Meryem Uzerli, Ozan Güven, Okan Yalabık, Bora Akkaş, Belçim Bilgin ile beraber oynamıştır.



Ödülleri:

2016 - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi 4. ödül töreni Tiyatroda En İyi Erkek Oyuncu ödülü

2013 - 17. Afife Jale Tiyatro Ödülleri "Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu" Sessizlik - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2013 - 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri "Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu" Sessizlik - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2013 - Yeni Tiyatro Dergisi Ödülleri – "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu"

2011 - Direklerarası Van Tiyatro Ödülleri "En İyi Erkek Oyuncu" Zengin Mutfağı - Van Devlet Tiyatrosu

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :

2016 - Erkek Parkı : Kristof Magnusson - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2015 - Oyunlarla Yaşayanlar : Oğuz Atay

2012 - Sessizlik : Moira Buffini - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2011 - At (oyun) : Gyula Hay - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2010 - Zengin Mutfağı (oyun) : Vasıf Öngören - Van Devlet Tiyatrosu

2009 - Kader Kısmet Oyunu : Umur Bugay - Van Devlet Tiyatrosu

2008 - Ayyar Hamza : Ali Bey - Van Devlet Tiyatrosu

2007 - Akid Şekeri : Ali Meriç - Van Devlet Tiyatrosu

2006 - Nasrettin, İnadın Sonu : Özer Tunca - Van Devlet Tiyatrosu

2006 - İnishmore'un Yüzbaşısı (Kedi) : Martin McDonagh - (Van Devlet Tiyatrosu)

2005 - Kırkından Sonra : Alfonso Paso - Van Devlet Tiyatrosu

2004 - Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner - Van Devlet Tiyatrosu

2003 - Üniforma : Carl Zuckmayer - Van Devlet Tiyatrosu

2003 - Palto (oyun) : Nikolay Vasilyeviç Gogol - Van Devlet Tiyatrosu

2002 - Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - (Van Devlet Tiyatrosu)

2001 - Yeşil Ppağan Limitet : Memet Baydur - (Van Devlet Tiyatrosu)

2002 - Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - (Van Devlet Tiyatrosu)

2001 - Ödenmeyecek Ödemiyoruz : Dario Fo - (Van Devlet Tiyatrosu)

2000 - Töre (oyun) : Turgut Özakman - (Van Devlet Tiyatrosu)

1999 - Ramiz ile Cülide : Erhan Gökgücü - (Van Devlet Tiyatrosu)

1999 - Ramazan'la Jülide : Erhan Gökgücü - (Van Devlet Tiyatrosu)

1999 - Ölüm Tuzağı : Ira Levin - (Van Devlet Tiyatrosu)

1999 - Bir Kavuk Devrildi : Musahipzade Celal - (Van Devlet Tiyatrosu)

1998 - Sezuan'ın İyi İnsanı : Bertolt Brecht - (Van Devlet Tiyatrosu)

1998 - Kuvvayi Milliye Destanı : Nazım Hikmet - (Van Devlet Tiyatrosu)

1998 - Kurban (oyun) : Güngör Dilmen - (Van Devlet Tiyatrosu)

1998 - İki efendinin Uşağı : Carlo Goldoni - (Van Devlet Tiyatrosu)

1998 - Hoşu'nun Utancı : Şinasi Ekincioğlu - (Van Devlet Tiyatrosu)

1997 - Teklif (oyun) : Anton Çehov - (Van Devlet Tiyatrosu)

1997 - Ayı (oyun) : Anton Çehov - (Van Devlet Tiyatrosu)

1997 - Sarı Naciye : Recep Bilginer - (Van Devlet Tiyatrosu)

1997 - Pırtlatan Bal : Aziz Nesin - (Van Devlet Tiyatrosu)

1997 - Bozkır Dirliği : Ünal Akpınar - (Van Devlet Tiyatrosu)

1997 - Ayı (oyun) : Anton Çehov - (Van Devlet Tiyatrosu)

1989 - Oyunlarla Yaşayanlar : Oğuz Atay - (Bursa Devlet Tiyatrosu)

1989 - Meşhedi İbat : O Olmazsa Bu Olsun : Üzeyir Hacıbeyli - (Bursa Devlet Tiyatrosu)

1989 - İsli Sisli Pis Puslu : Reiner Lücker - (Bursa Devlet Tiyatrosu)

1988 - Rummuz Goncagül : Oktay Arayıcı - (Bursa Devlet Tiyatrosu)

1988 - Keloğlan'la Zülfüsarı : Kenan Işık - (Bursa Devlet Tiyatrosu)

1988 - Kamuoyu (oyun) : Aurel Baranga - (Bursa Devlet Tiyatrosu)

1986 - Sayım Suyum Yok : Ahmet Önel - (Bursa Devlet Tiyatrosu)

1985 - Akıllı Tavşan ve Güçlü Arslan : Nezihe Araz - (Bursa Devlet Tiyatrosu)

1982 - Oyuncakçı Ded : Mümtaz Zeki Taşkın - (Bursa Devlet Tiyatrosu)

Yönettiği Tiyatro Oyunları:

2016 - Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner - Eskişehir B.B. Şehir Tiyatroları

2005 - Yolcu : Nazım Hikmet - Van Devlet Tiyatrosu

2002 - Nereye Koşuyorsun Böyle Minik Tay : Rada Moskowa - Van Devlet Tiyatrosu

1998 - Kuvvayi Milliye Destanı : Nazım Hikmet - Van Devlet Tiyatrosu

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2015 - Annemin Yarası (Sadık Baba) (Sinema Filmi)

2014 - 2016 - O Hayat Benim (İlyas) (TV Dizisi)

2014 - Bir Don Juan Öldürmek (Sinema Filmi)

2013 - Meddah (Sinema Filmi)

2012 - Ustura Kemal (Kaymakam) (TV Dizisi)

2011 - Keşanlı Ali Destanı (Aydın Bey) (TV Dizisi)

2008 - Ali'nin Sekiz Günü (İntihar Eden Adam) (Sinema Filmi)

2006 - Ölmüş Bir Koyunu Değerlendirmenin 37 Yolu ( Satıcı ) (Sinema Filmi)

2006 - Hayat Türküsü (Musa) (TV Dizisi)

1996 - Yaban (Kambur Çocuk) (TV Filmi)