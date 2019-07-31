Süleyman Ateş Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SÜLEYMAN ATEŞ KİMDİR?

Doğum tarihi : 31.Ocak.1933

Süleyman Ateş kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Kova

Meslek : Din Adamı

Süleyman Ateş doğum yeri : Tadım, Elazığ

SÜLEYMAN ATEŞ BİYOGRAFİSİ

12. Diyanet İşleri Başkanı

Süleyman Ateş, 31 Ocak 1933 tarihinde Elazığ ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köy olan Tadım köyünde doğmuştur. Babası İbrahim Ağa, annesi Behiye Hanım'dır. Köy hocası ile okumaya başladı. 10 yaşında hıfzını tamamladıktan sonra, mahallî hocalardan din bilgileri ve Arapça tahsil etti. 1951 yılında Erzurum'a gitti. Erzurum'da İlkokul sınavına girip İlkokul diploması aldı ve aynı yıl Elazığ'da açılan İmam Hatip Okulu'na kaydoldu. 1960 yılında imam hatip okulunu ve aynı yılın Eylül döneminde de Elazığ Lisesi'ni bitirip Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne girdi.

1964 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite öğrenciliği sırasında Ankara İkişerefeli ve İbadullah camilerinde 4 yıl imam ve hatiplik yaptı. Bir yıl öğretmenliğin ardından 7 Temmuz 1965 tarihinde, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Tefsîr Kürsüsü’ne asistan oldu. Aynı üniversitede 1968 yılında Tefsîr dalında doktorasını yaptı. 27 Nisan 1979 tarihinde Almanya'ya gönderildi 6 ay Bochum Ruhr Üniversitesi'nde sahasında araştırmalar yaptı.

1969- 1971 yıllarında, yedek subay olarak askerlik görevini yerine getirdi. Polatlı Topçu Okulu'nda yedek subaylık eğitimi gördükten sonra, Adana'nın Osmaniye kazasındaki 232'inci Topçu Taburu'nda askerlik görevini tamamladı. 1 Nisan 1971 tarihinde tekrar İlahiyat Fakültesine dönen Ateş,Devlet Lisan Okulu’nun İngilizce bölümünü de bitirdi.

Şubat 1973 ayında başlamak üzere 9 ay Irak ve Mısır’da meslekî tetkiklerde bulundu. 24 Kasım 1973 tarihinde Doçent oldu. 27 Nisan 1979 tarihinde Almanya'ya gönderildi 6 ay Bochum Ruhr Üniversitesi'nde sahasında araştırmalar yaptı. Süleyman Ateş, davet üzerine gittiği Suudi Arabistan İmam Muhammed Üniversitesi’nde Usulüddin Fakültesi'nde Tefsir dersleri okutmaya başladı. izni uzatılmayınca 18 Kasım 1982'de Ankara'ya döndü. Daha sonra İlahiyat Fakültesi Dekan Vekilliği görevinde bulundu. Ertesi öğretim yılında yeniden İmam Muhammed Üniversitesi'ne geçen Ateş 1987'ye kadar bu görevini sürdürdü. 1987-88 öğretim yılında Cezayir'de Emir Abdulkadir Üniversitesi'nde tefsir ve tasavvuf derslerinin öğretmenliğini yaptı.



Samsun, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslami İlimler Bölüm Başkanlığı ve 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Temel İslâmî İlimler Bölüm Başkanlığı yaptı. 1996 yılının ikinci yarısında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde de Öğretim Üyeliği yaptı.

16 Nisan 1976 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı olarak atandı. Bu görevi 7 Şubat 1978 tarihine kadar yerine getirdi. Başkanlıktan ayrılınca tekrar Fakültedeki görevine döndü. 1979 yılında profesör oldu.

1999 yılında emekliye ayrıldı.

Süleyman Ateş, 1951 yılında Erzurum'a gitti. 1952 yılında Erzurum'da evlendi.

99 esere ve 1000’den fazla köşe yazısına imza atmış bulunan Süleyman Ateş’in eserleri arasında kamuoyunda en çok tanınanları "Kur'ân-ı Kerîm ve Yüce Meâli" ile "Yüce Kur'ân'ın Çağdaş Tefsîri" isimli 12 ciltten oluşan eseridir.

Süleyman Ateş, İslâm tarihinde ilk olma niteliği taşıyan 30 ciltlik "Kur'ân Ansiklopedisi"nin son cildini 2003 tarihinde yayınlamıştır. Bu eserinde, Kur'ân içerisindeki bütün konuları kronolojik olarak ele almaktadır.