AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın babası, 22'nci Dönem Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'e yapılan silahlı saldırının ardından Süleyman Bölünmez, internette çokça Süleyman Bölünmez kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Süleyman Bölünmez sağlık durumu nasıl? başlığı ile bakılmaya başlandı. Biz de bu konuyla ilgili önemli detayları haberimizde derledik.

SÜLEYMAN BÖLÜNMEZ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Süleyman Bölünmez, 1956 yılında Mardin'de dünyaya geldi. Mardin Gazipaşa İlkokulu'ndan mezun oldu. 1968 yılında ailesi ile birlikte Ankara'ya taşındı. 1972 yılında Gazi Osman Paşa Ortaokulu'nu bitirdi.

1982 yılında ticaretle uğraşmaya başladı. 1997-2007 yılları arasında Mardin Spor Kulübü Başkanı olarak görev yaptı. Süleyman Bölünmez evli ve 3 çocuk babasıdır. 1956 doğumlu olan Süleyman Bölünmez, 2020 yılı itibarıyla 64 yaşındadır.

KIZI AK PARTİ'DEN MİLLETVEKİLİ OLDU

2002 seçimlerinde Mardin'den bağımsız milletvekili seçildi. Süleyman Bölünmez, akaryakıt kaçakçılığından 4 yıl hapse mahkum oldu.

2007 seçimleri öncesinde AK Parti'den başvuru yaptı. Teknik nedenlerle aday gösterilmedi fakat yerine Ceyda Bölünmez Ak Parti'den Mardin Milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi.

NE OLMUŞTU? SÜLEYMAN BÖLÜNMEZ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Şimdilerde Şırnak Kömür Ocaklarının işletmeciliğini yapan Süleyman Bölünmez, 11 Ekim (bugün) günü ocak sahasındaki incelemesi sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Bölünmez, 112 Acil Servis ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölünmez'in hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.