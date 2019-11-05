Süleyman Caner: "Stadyumun yapılması için Cumhurbaşkanına çıkacağız"

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor'da Kulüp Başkanı Süleyman Caner, stat yapılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gideceklerini açıkladı.

Kulüp Başkanı Caner, Hafta sonu sahalarında karşılaştıkları ve 2-0 mağlup oldukları Yılport Samsunspor maçında yaşanan hakem hatalarını Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp'le görüştüklerini, en kısa zamanda maçın görüntülerini göndereceklerini söyledi. Caner, Gençlik ve Spor Bakanlığından bir yardımın geleceğini, stadyumun tamamlanması içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'la görüşeceğini belirtti.

Yılport Samsunspor maçında kendilerine destek veren taraftarlara teşekkür eden Caner, "Zonguldak sevenlere teşekkür ediyoruz. Stadyumun yüzde 90 doldu. Ama istediğimiz neticeyi alamadık. Kaçırdığımız goller oldu. Gol olmayan bir pozisyonun gol olarak değerlendirilmesi. Peşine de spikerin açık ofsayt dediği pozisyonu maalesef yan hakem vermeyerek peşine penaltı oldu. Sonra Samsunspor oyuncusu sahaya giriyorum hakem triosunun haberi yok. Bunlar hep acemi işler. Klasman düşmüş ve maçı görmeyecek hakemler bize verilmiş. MHK Başkanı Zekariya Alp Bey ile dün bir telefon görüşmesi yaptım. Maçta yaşadığımız olayları anlattım ve onlar da görüntüleri istedi. Amacımız bu hakem triosunun başka takımları yakmaması" diye konuştu.

"Konya maçından puan ya da puanlar almak istiyoruz"

Hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları 1922 Konyaspor maçından puan ya da puanlar almak istediklerini ifade eden Caner, şunları kaydetti:

"Bu sıkıntılara rağmen takımımız iyi gidiyor. Önümüzde Konya maçı var. İnşallah bu maçtan puan ya da puanlarla ayrılacağız. Burada kaybettiğimiz puanları 1922 Konyaspor maçında telafi etmek istiyoruz. İmkanımız olursa yukarılara doğru tırmanışa devam etmek istiyoruz."

"Gençlik ve Spor Bakanlığından yardım gelecek"

Başkan Caner, Gençlik ve Spor Bakanlığından yardım geleceğini belirterek, "Geçtiğimiz hafta Gençlik ve Spor Bakanımızı il başkanımız, belediye başkanımız ve milletvekillerimizle bir görüşmesi oldu, olumlu geçti. Zonguldak Kömürspor'a yardımcı olacağını ifade etti. İnşallah bir yardım gelir. Ekonomik olarak Spor Toto üzerinden olabilir. İnşallah bu yardım tez zamanda gelir. Stadyum için Cumhurbaşkanımızla bir randevu talebinde bulanacağım. Stadyum için Cumhurbaşkanımız talimat verilmezse yapılmaz. Stadyum için başka çıkış noktamız yok" dedi.

Kaynak: İHA