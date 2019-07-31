Süleyman Çobanoğlu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SÜLEYMAN ÇOBANOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1967

Süleyman Çobanoğlu kaç yaşında :

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Meslek : Senarist, Şair

Süleyman Çobanoğlu doğum yeri : Üçkuyu, Sultandağı, Afyon

SÜLEYMAN ÇOBANOĞLU BİYOGRAFİSİ

Fox Tv'de oynamaya başlayan "Savaşçı" adlı Tv dizisinin senaristidir.

Süleyman Çobanoğlu, 1967 yılında Afyonkarahisar, Sultandağı ilçesine bağlı Üçkuyu köyünde doğmuştur. 1 yaşında iken annesini kaybetti. İlkokulu köyünde bitirdikten sonra ortaöğrenimini ise Devlet Parasız Yatılı öğrencisi olarak Ankara Atatürk ve Afyon liselerinde tamamladı. İzmir 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu.

Süleyman Çobanoğlu, 1991 yılında İstanbul'a geldi. Çeşitli işlerde çalıştı.

Süleyman Çobanoğlu, ilk şiirlerini 1990 yılında yayımladı. Çoğu Dergâh'ta yayımlanan şiirlerini 1995 yılında bir kitapta toplandı. Kanal 7 televizyonunda kültür ağırlıklı çeşitli programların yapım ve sunumunu üstlendi.

Millî Gazete'de günlük yazılar yazdı. Atv'de yayınlanan Kılıç Günü dizisinin senaristliğini yaptı. TRT'de yayınlanan Sakarya Fırat adlı dizinin, 2014'te TRT1'de yayınlanan "Kızıl Elma" dizisinin senaristliğini yaptı. Son dönemde yayın yönetmenliğini İbrahim Tenekeci'nin yaptığı İtibar Dergisinde şiirlerini yayınlamaktadır. 1995 Yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Şiirler Çağla kitabıyla Yılın Şairi ödülüne layık görüldü.

Süleyman Çobanoğlu, Kanal 7'de Işık ve Gölge, İstasyon, Resimli Saat, Tanıklar, Kalp Gözü, Yedinci Gece, Ekmek ve Gazete adlı programlar yaptı. Özellikle Kalp Gözü adlı dizisiyle bir çığır açtı.

2010 yılında senaryosunu yazdığı “Kılıç Günü” dizisinin yönetmenliğini Osman Sınav ile Raşit Çelikezer yaparken, başrollerde Tansel Öngel, Melike Güner, Nur Erkul, Ertan Saban, Yurdaer Okur, Ali Atay, Teoman Kumbaracıbaşı, Tamer Levent, Serdar Yeğin, Leyla Bilginel ve Şebnem Hassanisoughi rol almıştır.

9 Nisan 2017 tarihinde Fox Tv'de oynamaya başlayan Limon Film’in yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Süleyman Çobanoğlu’nun yazdığı, yönetmenliğini Volkan Kocatürk ve Eray Koçak'ın yaptığı "Savaşçı" adlı Tv dizisinde başrollerde Berk Oktay, Murat Serezli, Yıldız Çağrı Atiksoy, Fırat Albayram, Burç Kümbetlioğlu, Bahadır Vatanoğlu, Uğur Biçer, Alican Albayrak, Hakan Dinçkol ve Doğan Bayraktar oynadı.



Eserleri:

1995 - Şiirler Çağla (Şiir)

1997 - Yobazlığa Övgü (Deneme)

1997 - Aşk ile Hain Kardeş (Deneme)

2009 - Hudayinabit (Şiir)

Filmleri :

Senaryo :

2017 - Savaşçı (TV Dizisi)

2014 - Kızıl Elma (TV Dizisi)

2010 - Kılıç Günü (TV Dizisi)

2009 - 2011 - Sakarya Fırat (TV Dizisi)

2008 - Yalan Dünya (TV Dizisi)

2008 - Doksandokuz - Kimse Yoksa O Var(TV Filmi)

2007 - Demir Leblebi (TV Dizisi)

2006 - Topal Hoca (TV Filmi)

2006 - Tertemiz (TV Filmi)

2005 - İffet (TV Filmi)

2005 - Kandil (TV Filmi) 2005

2005 - Büyük Günahlar (TV Dizisi)

2004 - Kenan’da bir Kuyu (TV Filmi)

2004 - Kalp Gözü (TV Dizisi)

Yapımcı :

2004 - Kalp Gözü (TV Dizisi)

Oyuncu :

2004 - Kalp Gözü (Sunucu) (TV Dizisi)

Eser :

2005 - Zehir ve Şifa (TV Filmi)