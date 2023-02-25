Suleyman Damadayev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suleyman Damadayev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Suleyman Damadayev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Suleyman Damadayev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Suleyman Damadayev 1 Mart 2003 tarihinde Zakatala şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Suleyman Damadayev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talent Agency yapmaktadır. Suleyman Damadayev, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Gabala U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Gabala U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Suleyman Damadayev'nin FK Gabala U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Suleyman Damadayev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Suleyman Damadayev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Suleyman Damadayev şuan FK Gabala U19 takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.
Suleyman Damadayev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Azerbaycan U19 takımında 21 numaralı formasıyla 10 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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