Suleyman Damadayev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suleyman Damadayev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Suleyman Damadayev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Suleyman Damadayev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.