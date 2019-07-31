Süleyman Edip Balkır Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?
Süleyman Edip Balkır Kimdir? Biyografisi, Hayatı, Özgeçmişi, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Fotoğrafı Kaç Yaşında Nerede Nasıl Öldüğü, Memleketi ve Nereli Olduğu? Süleyman Edip Balkır hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde…
SÜLEYMAN EDİP BALKIR KİMDİR?
Doğum tarihi : ??.??.1902 Ölüm tarihi : ??.Ocak.1978
Süleyman Edip Balkır kaç yaşında öldü : 76
Kilo & Boy :
Burcu :
Meslek : Öğretmen, Yazar
Süleyman Edip Balkır doğum yeri : Mustafakemalpaşa, Bursa
Ölüm yeri : İstanbul
SÜLEYMAN EDİP BALKIR BİYOGRAFİSİ
Kastamonu - Gölköy Köy Öğretmen Okulu’nun kurucusu ve müdür olarak çalıştı.
Süleyman Edip Balkır, 1902 yılında Bursa’nın eski adı Kirmasti olan Mustafakemalpaşa ilçesinde doğmuştur. Bursa Öğretmen Okulunu 1920 yılında bitirdi. Bir süre 1921 - 1928 yıllarında öğretmenlik yaptı. İstanbul’da 1928 - 1940 yıllarında ilköğretim müfettişliği yaptı. Daha sonra Eskişehir - Mahmudiye eğitmen kursunda eğitim şefi ve Kastamonu - Gölköy Köy Öğretmen Okulu’nun kurucusu ve müdür olarak çalıştı.
Süleyman Edip Balkır, 1940-1946 yılları arasında Arifiye Köy Enstitütüsünü kurup yönetti. İsmail Hakkı Tonguç ile beraber Köy Enstitütüsünden ayrıldıktan sonra 1967 yılında emekli olana kadar İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim ve özlük işleri müdürlüklerinde bulundu. İlköğretim seferberliğini, eğitim çalışmalarını anlatan kitaplar yazdı.
Süleyman Edip Balkır, Ocak 1978 yılında 76 yaşında ölmüştür.
Eserleri:
1939 - Yeni Hızla Köye Doğru
1968 - Eski Bir Öğretmenin Anıları
1969 - İki Anıt: Yücel-Tonguç
1974 - Sisten Gelen Ses: Ariye Köy Enstitüsü
HABERE YORUM KAT