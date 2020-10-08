Süleyman Gürbüz'ün canlı yayındaki itirafı herkesi şok etti!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 37. Bölümünde Süleyman Gürbüz, kayınpederi Süleyman Yıldırım'la boğuşurken bıçaklandığını itiraf etti. O anları kameralara anlatan Gürbüz, odaya kayınvalidesini vurmak için girdiğini, Süleyman Yıldırım'ın araya girdiğini söyledi.