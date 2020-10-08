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  3. Süleyman Gürbüz'ün canlı yayındaki itirafı herkesi şok etti!

Süleyman Gürbüz'ün canlı yayındaki itirafı herkesi şok etti!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 37. Bölümünde Süleyman Gürbüz, kayınpederi Süleyman Yıldırım'la boğuşurken bıçaklandığını itiraf etti. O anları kameralara anlatan Gürbüz, odaya kayınvalidesini vurmak için girdiğini, Süleyman Yıldırım'ın araya girdiğini söyledi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 52 yaşındaki kayınpederi Süleyman Yıldırım'ı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının canlı yayınında itiraf eden 48 yaşındaki Süleyman Gürbüz, olanları tek tek anlattı.

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08 Ekim 2020 Perşembe 17:00
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