Süleyman Hurma, transferi açıkladı: Darri, Fenerbahçe'de

Geçtiğimiz haftalarda konuşulmaya başlanan Brahim Darri'nin Fenerbahçe'ye transferi, kesinleşmiş durumda. Kanat transferine yoğun mesai harcayan sarı-lacivertliler aradığı oyuncuyu TFF 1. Lig ekiplerinden Karagümrük'te buldu.

Fanatik'e konuşan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Darri için Fenerbahçe ile her konuda anlaştık. Her iki tarafa da hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Fas asıllı Hollandalı futbolcu için ödenecek bonservis bedeli de ortaya çıktı. Fenerbahçe, Darri için Karagümrük'e 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan sarı-lacivertliler, 600 bin euro garanti maaş ödeyecek.

25 yaşındaki Hollandalı futbolcu sezon başında bedelsiz olarak Karagümrük spor ile anlaşmıştı. Fatih Karagümrük'te başarılı bir sezon geçiren Darri, büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Darri, Karagümrük formasıyla çıktığı 30 maçta 4 gol 1 asistle oynadı.

BRAHIM DARRI KİMDİR?

14 Eylül 1994 doğumlu Hollandalı futbolcu 25 yaşındaki Brahim Darri, Fatih Karagümrük takımında orta saha pozisyonunda görev yapıyor. Profesyonel kariyerine 2011 yılında Vitesse kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla BV De Graafschap, Heracles Almelo, NEC, Den Bosch ve Fatih Karagümrük kulüplerinde oynadı.

Brahim Darri kimdir? Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? Kaç yaşında?