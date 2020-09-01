Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya paylaşımıyla kendisinden aşure isteyen Büşra hemşireye hakaret ederek cinsel saldırı ile tehdit eden Süleyman Kaan Altınok'un Antalya'da gözaltına alındı. Peki Süleyman Kaan Altınok kimdir? Nereli? Süleyman Kaan Altınok tutuklandı mı?

SÜLEYMAN KAAN ALTINOK KİMDİR?

Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Büşra hemşire Aşure günü olması nedeniyle, Twitter hesabı üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek, “Başkanım bana bir tabak aşure gönderebilir misiniz teşekkür ederim” diyerek aşure talebinde bulundu. Başkan Yavaş bu talebe kayıtsız kalmayarak tüm hastane çalışanlarına aşure göndereceğini açıkladı. Başkan Yavaş Büşra hemşireye sosyal medya hesabından, “Sevgili kızım Büşra, senin nezdinde Şehir Hastanesi’nde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle yiyin, iyi ki varsınız” yanıtını verdi. Yavaş'ın talimatı üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin mutfağında hazırlanan aşure, Ankara Şehir Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderildi." diyerek yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

Corona virüsü salgını ile mücadelede hayatlarını dahi hiçe sayarak en ön safta özveriyle mücadele eden sağlık çalışanının bu talebine Mansur Yavaş kayıtsız kalmadı.

Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden “Sevgili kızım Büşra, senin nezdinde Şehir Hastanesi'nde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle yiyin, iyi ki varsınız” ifadelerini paylaştı.

Yavaş’ın talimatı üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mutfağında hazırlanan aşureler Ankara Şehir Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderildi.

HEDEF GÖSTERİP TEHDİT ETTİ

Bir süre sonra ise S. Kaan Altınok isimli bir kullanıcı, Mansur Yavaş'ın paylaşımını alıntılayarak şunları yazdı:

* Sevgili kızın Büşra’yi hoplatıcaz yakında. @fahrettinkoca bu kadının iş feshini sonlandırın hemen.

* Yoksa başka birisi başka yerini sonlandırır bunun başına iş alırsın.

“CEVAP VERMEKTEN ÇEKİNİR OLDUM”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tehdit edilen Büşra hemşireyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Aybüke Ateş isimli bir kullanıcının “Başkanım beni evlat edinebilir misiniz?” şeklindeki paylaşımına cevap veren Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

* Sevgili Aybüke, Sizler benim kendi evlatlarımdan ayırmadığım çocuklarımsınız.

* Ancak bir tabak aşure isteyen temiz yüreklerin bile hedef gösterildiği bir ortamda sizlere cevap vermekten çekinir oldum.

* Sevgi, kötülükten daima üstündür. Biz hep sevgiyle kalalım.

BAKAN KOCA BÜŞRA HEMŞİREYLE GÖRÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Büşra hemşireyle telefonda görüştüğünü belirtti.

Koca, şunları aktardı:

* Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin.

* Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler.