Süleyman Kuku Efendi son yolculuğuna uğurlandı

Son devir İslam alimlerinden "Faruk Meyan" müstear ismiyle bilinen Süleyman Kuku efendi Trabzon'un Sürmene ilçesinde bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde 81 yaşında hayatını kaybeden Süleyman Kuku efendi için bugün Baştımar Mahallesi Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Vali İsmail Ustaoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, sevenleri ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Süleyman Kuku efendi aynı yerdeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Süleyman Kuku kimdir?

İslam literatürüne ait çok sayıda mühim eserleri, yıllardan beri Türk milletinin irfanına kazandıran, gerçekten alim denilebilecek vasfa sahip Süleyman Kuku beyefendi, Trabzon'un Sürmene kazasının Baştımar Köyü'nde 1938 yılında dünyaya geldi. İlk ve Ortaokul tahsilini Sürmene'de yaptıktan sonra İstanbul'da Kuleli Askeri Lisesi'nde okudu. Kuleli Askeri Lisesi'ni bitirdikten sonra bir iki ay Harp Okulu'na devam etti. Buradan Türk Silahlı Kuvvetleri adına Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili Edebiyatı Bölümü'ne geçiş yaptı. Fakülteden "pekiyi" derece ile mezun oldu. Rus Dili ve Edebiyatı dışında İngilizce ve Tarih Bölümü'nün Orta Çağ Tarihi Anabilim Dalı'ndan sertifika aldı. Ankara'da Kara Harp Okulu'nda bir yıl vazife yapıp İstanbul'da Kuleli Askeri Lisesi Rusça öğretmenliğine tayin oldu. On altı yıl bu vazifede bulundu. İki yıl Türk-Rus hududunda sınır düzeltme çalışmalarında tercüman olarak görev aldı. Öğretmenlik hayatı Kuleli Askeri Lisesi'nde, Harp Akademisi'nde ve Ordu Yabancı Diller Okulu'nda geçti.

Kuleli Askeri Lisesi'nde talebe iken devrin en büyük alimlerinden Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin talebesi ve manevi evladı Kimya öğretmeni Hüseyin Hilmi Işık Efendi'nin talebesi oldu ve onun yol göstermesi ile hayatının istikametini buldu. Ve bundan sonra hep onu ve büyüklerini takip etti. Ayrıca Seyyid Abdülhâkîm Arvasi hazretlerinin büyük oğlu, Kadıköy müftüsü faziletli Seyyid Ahmed Mekki Efendi'den mantık, fıkıh, usül-i fıkıh, akaid, meani, tefsir ve benzeri ilimleri tahsil etti. Van müftüsü Seyyid Muhammed Kasım Efendi'den ilimde icazet aldı.

Süleyman Kuku Efendi'nin bir çok dilden tercüme ve telif olmak üzere 50 bin sayfayı aşan muhtelif eserleri bulunuyor.

Kaynak: İHA