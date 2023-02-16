Suleyman Okcu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suleyman Okcu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Suleyman Okcu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Suleyman Okcu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Suleyman Okcu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suleyman Okcu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Suleyman Okcu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Suleyman Okcu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Suleyman Okcu 29 Haziran 2001 tarihinde Adana şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Süleyman Okçu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Suleyman Okcu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Suleyman Okcu, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bergama Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Bergama Belediyespor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Suleyman Okcu'nin Bergama Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Suleyman Okcu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/suleymaan10/

Suleyman Okcuboyu ve yaşı kaç

Suleyman Okcu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Suleyman Okcu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Suleyman Okcu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Suleyman Okcu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ocak 2018 yılında Bilinmiyor

17 Ağu 2018 yılında Kayserispor U19

5 Ekim 2020 yılında Düzcespor

27 Ağu 2021 yılında Ceyhan Spor

25 Ocak 2022 yılında Karaman FK

21 Ağu 2022 yılında Kuşadasıspor

12 Ocak 2023 yılında Bergama Bld

30 Haziran 2023 yılında Kuşadasıspor

Suleyman Okcu kimdir

Suleyman Okcu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Suleyman Okcu şuan Bergama Belediyespor takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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Suleyman Okcu nereli

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