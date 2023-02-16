Suleyman Olgun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suleyman Olgun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Suleyman Olgun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Suleyman Olgun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Suleyman Olgun 20 Nisan 1987 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Suleyman Olgun Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Martin Sports yapmaktadır. Suleyman Olgun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bulvarspor futbol takımında oynamaktadır. Bulvarspor takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Suleyman Olgun'nin Bulvarspor ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Suleyman Olgun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/suleymanolgun7/

Suleyman Olgun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Suleyman Olgun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Suleyman Olgun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Suleyman Olgun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2006 yılında Denizlispor

13 Ağu 2007 yılında Denizli Belediye

30 Haziran 2008 yılında Denizlispor

25 Ağu 2010 yılında Denizli Belediye

30 Haziran 2011 yılında Denizlispor

26 Ağu 2011 yılında Denizli Belediye

29 Temmuz 2013 yılında Sancaktepe Bld

25 Temmuz 2015 yılında Kızılcabölük

1 Ağu 2016 yılında Sancaktepe Bld

16 Temmuz 2018 yılında Keçiörengücü

2 Ağu 2021 yılında Afyonspor

7 Şubat 2022 yılında A. Keçiörengücü

8 Şubat 2022 yılında Çankaya FK

30 Haziran 2022 yılında A. Keçiörengücü

26 Ağu 2022 yılında Muş 1984

16 Ocak 2023 yılında Bulvarspor

Suleyman Olgun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Suleyman Olgun şuan Bulvarspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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