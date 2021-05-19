Süleyman Özışık kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Süleyman Özışık hayatı

Sedat Peker'in son günlerde sıklıkla gündem olan videolarının ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun asılsız iddialar sebebiyle hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirttiği Hadi ve Süleyman Özışık kardeşler, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Süleyman Özışık kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar...

SÜLEYMAN ÖZIŞIK KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Süleyman Özışık, 1 Mart 1971 tarihinde Iğdır'da doğdu.

Lise eğitimi de dahil olma üzere ilk eğitimini Kars'ta tamamladı.

Lisenin ardından İstanbul'a gelip çalışmaya başladı.

Ardından askere gitti.

SÜLEYMAN ÖZIŞIK HAYATI

Askerlik görevinin ardından gazetecilikte ilk deneyimi Akşam gazetesinde yaptığı stajla başladı.

Akşam gazetesindeki 3 yıllık deneyiminden sonra Milliyet gazetesinde 7 yıl boyunca çalıştı.

2000 yılında buradaki işi ekonomik nedenlerle sonlandırılma kararı alındı.

Daha sonra kendisi gibi gazeteci olan öz abisi Hadi Özışık ile birlikte internethaber.com isimli Türkiye'nin ilk haber sitelerinden birini kurdu.

Yani bu haber sitesinin sahibi bir nevi Süleyman Özışık'tır diyebiliriz.

Akabinde 2005 senesinde, sonsayfa.com isimli haber sitesini online bir e-gazete platformu haline getirdi.

Süleyman Özışık'ın bir kitabı da mevcuttur.

2015 yılında, ''7 Haziran 1 Kasım Kederden Zafere'' isimli kitabını yazmıştır ve yayınlamıştır.

Günümüzde, Türkiye gazetesinde ve internet haber sitesinde köşe yazıları yazmaktadır.

Ayrıca öz abisi Hadi Özışık'la da YouTube'de kendi kanalında siyasi içerikli söyleşi videoları paylaşmaktadır.