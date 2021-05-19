2021 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 100190148Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı barıştı mı? Yağcı, iddialara net yanıt verdi!2021 Erciyes Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 103530284Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: Kurtuluşun 102. yılı kutlu olsun!2021 Karabük Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106130279Sevgilisi Deniz Özarslan ayağı kaydı demişti: Derya Kılıç terastan atıldı mı? Görgü tanığı ifadeleri ortaya çıktı!2021 Siirt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1090102582021 Sivas Cumhuriyet Üni. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 1026901202021 Uşak Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1098302722021 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Coğrafya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101930056
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Süleyman Özışık kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Süleyman Özışık hayatı

Süleyman Özışık kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Süleyman Özışık hayatı

Son zamanlarda ismi sıklıkla gündeme gelen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade ettiği Süleyman Özışık'ın hayatı da bu kapsamda merak konusu oldu. Peki Süleyman Özışık kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Süleyman Özışık kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Süleyman Özışık hayatı

Sedat Peker'in son günlerde sıklıkla gündem olan videolarının ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun asılsız iddialar sebebiyle hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirttiği Hadi ve Süleyman Özışık kardeşler, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Süleyman Özışık kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar...

SÜLEYMAN ÖZIŞIK KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Süleyman Özışık, 1 Mart 1971 tarihinde Iğdır'da doğdu.

Lise eğitimi de dahil olma üzere ilk eğitimini Kars'ta tamamladı.

Lisenin ardından İstanbul'a gelip çalışmaya başladı.

Ardından askere gitti.

SÜLEYMAN ÖZIŞIK HAYATI

Askerlik görevinin ardından gazetecilikte ilk deneyimi Akşam gazetesinde yaptığı stajla başladı.

Akşam gazetesindeki 3 yıllık deneyiminden sonra Milliyet gazetesinde 7 yıl boyunca çalıştı.

2000 yılında buradaki işi ekonomik nedenlerle sonlandırılma kararı alındı.

Daha sonra kendisi gibi gazeteci olan öz abisi Hadi Özışık ile birlikte internethaber.com isimli Türkiye'nin ilk haber sitelerinden birini kurdu.

Yani bu haber sitesinin sahibi bir nevi Süleyman Özışık'tır diyebiliriz.

Akabinde 2005 senesinde, sonsayfa.com isimli haber sitesini online bir e-gazete platformu haline getirdi.

Süleyman Özışık'ın bir kitabı da mevcuttur.

2015 yılında, ''7 Haziran 1 Kasım Kederden Zafere'' isimli kitabını yazmıştır ve yayınlamıştır.

Günümüzde, Türkiye gazetesinde ve internet haber sitesinde köşe yazıları yazmaktadır.

Ayrıca öz abisi Hadi Özışık'la da YouTube'de kendi kanalında siyasi içerikli söyleşi videoları paylaşmaktadır.

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT