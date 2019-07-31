Süleyman Özışık Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SÜLEYMAN ÖZIŞIK KİMDİR?

Doğum tarihi : 01.Mart.1971

Süleyman Özışık kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : Gazeteci, Yazar

Süleyman Özışık doğum yeri : Iğdır

SÜLEYMAN ÖZIŞIK BİYOGRAFİSİ

Süleyman Özışık, 1 Mart 1971 tarihinde Iğdır’da doğmuştur. Hadi Özışık (d.1962) adında gazeteci abisi vardır. İlk Orta ve lise eğitimini Kars'ta tamamladı.

Süleyman Özışık, ekonomik koşullardan ötürü eğitimine devam edemeyince İstanbul'a gelerek çocuk yaşta iş hayatına atıldı. Vatani görevinin ardından hayali olan gazetecilik mesleğini icra etmek için Akşam gazetesinde staja başladı.

3 yıl ücretsiz staj döneminden sonra Milliyet Gazetesi'nde göreve başladı ve 7 yıl burada görev yaptı. 2000 yılında ekonomik kriz gerekçesiyle Milliyet Gazetesi'ndeki işine son verildi.

Bir süre bazı kurumlarda basın danışmanlığı görevini yürüten Özışık daha sonra ağabeyi Hadi Özışık ile birlikte internethaber.com isimli Türkiye'nin ilklerinden sayılacak haber sitesini kurdu.

3 yıl sonra, yani 2005 yılında farklı bir proje hayaliyle Sonsayfa.com isimli haber sitesini kurdu ve kısa sürede yüzbinlerin okuduğu bir gazete haline getirdi.



2009 yılında tekrar kurucusu olduğu İnternethaber Yayın Grubu'nun başına geçti. 2013 yılında buradaki görevinden ayrıldı. Türkiye gazetesinde yazarlık yapmaktadır.

Siyaset dünyasında söylemleriyle dikkat çekmektedir.

Kitapları :

2015 - 7 Haziran 1 Kasım - Kederden Zafere