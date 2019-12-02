Süleyman Sarılar kimdir? | İBB Basın Koordinatörü kim oldu? | İBB Basın koordinatörlüğü | İBB Basın koordinatörü

Süleyman Sarılar kimdir? sorusunun cevabına ulaşmak isteyen birçok kişi internette arama yapıyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden edinilen bilgiye göre, son olarak Kanal D'de Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenen ve geçen yıl kurumdan ayrılan Süleyman Sarılar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile anlaştı. Süleyman Sarılar, 28 şirketten sorumlu basın koordinatörü olarak görev yapacak. Basında yer alan haberler sonrası Sarılar hakkında internette arama yapılmaya başlandı. Peki Süleyman Sarılar kimdir? Ayrıntılar haberimizde.

SÜLEYMAN SARILAR KİMDİR?

1964 doğumlu olan Sarılar, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. Sarılar, gazeteciliğe Anadolu Ajansı'nda (AA) başladı. Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinde çalışan Sarılar, TV 8'in kuruluşunda yer aldı.

Kısa süre Star TV'de Haber Müdürlüğü yapan Sarılar, daha sonra CNN Türk'e transfer oldu. 2007 yılında Kanal D'ye Haber Müdürü olarak geçen Sarılar, 2008’de Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni oldu ve 2018’e kadar bu görevi sürdürdü.