Süleyman Seba kimdir? Nereli, kaç yaşında? Süleyman Seba ölüm yıl dönümünde anılıyor!

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün efsane başkan isimlerinden Süleyman Seba vefatının 7. yıl dönümünde anılıyor. Geçirdiği rahatsızlığın ardından 13 Ağustos 2014'te aramızdan ayrılan Süleyman Seba'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle Beşiktaş sosyal medya hesabından bir anma mesajı yayımladı. Seba'yı tanımaya fırsat bulamayanlar ise " Süleyman Seba kimdir? Nereli, kaç yaşında? " sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

SÜLEYMAN SEBA KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Süleyman Seba 5 Nisan 1926 yılında Sakarya/ Hendek'te dünyaya geldi. İlkokulu Sakarya'da okumasının ardından Galatasaray Lisesi'ni kazanmasıyla İstanbul'a geldi. Lise eğitimine iki yıl burada devam eden Seba, Kabataş Erkek Lisesi'ne geçiş yaptı. Mezun olduğu Kabataş Erkek Lisesi'nin futbol takımında yer aldı. Lisedeki ilk yıllarında Beşiktaş Genç Takımı'na girmeye hak kazandı. Beşiktaş'ta oynadığı sırada İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne başlamasına rağmen eğitimine devam edemedi.

Seba, 1946'da Refik Osman Top döneminde A takıma yükseldi. 1946-47 sezonunda ilk İstanbul Ligi maçına sezonun ilk maçı olan Fenerbahçe derbisiyle çıktı. 4-3 mağlup oldukları maçta bir gol atabildi. İlk sezonunda 9 maçta 6 gol atmıştı. O sezon Milli Küme'de şampiyonluk yaşayarak kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazandı.

Senelerce başarıdan başarıya koşt, 1952-53 sezonunda da 9 maçta forma giyip 2 gol kaydetti. Ancak, 1954'de 28 yaşındayken menisküs sebebiyle futbolu bıraktı.

1950'de Beşiktaş'ın ABD turnesinde de yer aldı.

BEŞİKTAŞ YÖNETİCİLİK DÖNEMLERİ

Seba, Beşiktaş’a 1957 yılında yeniden üye oldu. Daha sonra 1963 senesinde yönetim kurulunda yer aldı. Beşiktaş yöneticiliği de bu tarihin ardından başladı. Beşiktaş’ta zaman zaman ara vererek yöneticilik yapmaya devam etti.

Beşiktaş’taki yöneticilik görevi 1984 yılında başladı. Bu dönemde Beşiktaş Jimnastik Kulübü en zor dönemlerinden birini yaşıyordu. Böyle bir zamanda kulübü eski başkan Mehmet Üstünkaya’dan aldı ve başkan oldu. Süleyman Seba, Beşiktaş’taki başkanlık görevini 16 sene boyunca sürdürdü. 2000 senesinde görevi sona erdi.

SÜLEYMAN SEBA DÖNEMİNDE BEŞİKTAŞ'IN BAŞARILARI

5 adet Süper Lig kupası 4 adet Cumhurbaşkanlığı Kupası 4 adet Türkiye Kupası 6 adet Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası 2 adet Başbakanlık Kupası

Seba, spor yaşamının dışında Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Müdürlüğünde görev yaptı.



13 Ağustos 2014 tarihinde, 88 yaşında, hayatını kaybettİ...