Süleyman Seba Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

Doğum tarihi : 05.Nisan.1926 Ölüm tarihi : 13.Ağustos.2014

Süleyman Seba kaç yaşında öldü : 88

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek : Futbolcu, Yönetici

Süleyman Seba doğum yeri : Sakarya

Ölüm yeri : İstanbul

SÜLEYMAN SEBA BİYOGRAFİSİ

Beşiktaş'ın onursal başkanı. Beşiktaş Kulübüne 16 yıl süreyle başkanlık yapmış, sayısız başarılar kazandırmış, beşiktaş camiyası için "efsane" olan başkan. Beşiktaş'ın ve Türk sporunun en saygın ismlerinden biri.

Süleyman Seba, 5 Nisan1926'da Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Sakarya'da okuduktan sonra İstanbul'a gelen Seba, lise eğitimine, Kabataş Erkek Lisesi'nde başladı. Bir süre sonra, Kabataş Lisesi'nin futbol takımına girmesiyle, futbol yaşantısındaki ilk adımı atmış oldu. Son derece yetenekli olan genç oyuncuyu Beşiktaş'lı yöneticilerin keşfetmesi uzun sürmedi. 1943 yılında Beşiktaş genç takımına çağırıldı. Beşiktaş'ta da kaliteli futbolunu devam ettiren Süleyman Seba, o yıl genç takımın şampiyon olmasında büyük rol oynadı. Kısa süre sonra başarılı futbolu ödüllendirildi ve Beşiktaş genç takımı kaptanlık pazubandının sahibi oldu.

1945 yılında, Beşiktaş A takımına alındı. 1946'da, Kabataş Erkek Lise'sinden mezun olan Süleyman Seba, babasının isteği üzerine Mimar Sinan ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi , Fransız Filolojisi Bölümü'ne kaydını yaptırdı. 1947 yılında İnönü Stadyumu'nun açılış maçında İsveç'in AIK takımına attığı gol, bu stadyumda bir Türk futbolcusunun attığı ilk gol olarak tarihe geçti. 1950 yılında Beşiktaş Futbol takımının Amerika'ya davet edilmesiyle , babasını üzmek pahasına, okulunu bırakarak, çok sevdiği Beşiktaş'la bir ay süreyle Amerika'ya gitti.

1954 yılında menüsküs geçirip futbolu bırakmak zorunda kalana kadar, 8 seneBeşiktaş forması altında ter döktü ve 44 gol kaydetti. O dönemler, futbolu bırakmasının asıl sebebinin, dönemin yöneticisi Sabri Usoğlu ve teknik direktörü Pupo Sandro ile yaşadığı sorunlar olduğuda söyleniyordu.



1957 yılında Beşiktaş Kulübü'ne üye oldu. Arkadaşlarıyla kurduğu "İdealist Grup", Beşiktaş kongresinin en etkili gruplarından biri olmuştu. Bu güç sayesinde, ilk kez 1963 yılında Selahattin Akel'in sonraları sırasıyla; 1964'te Hakkı Yeten, 1968'de Talat Asal, 1970'de Ağası Şen ve 1977'de Gazi Akınal'ın oluşturdukları listelerde yönetim kurulunda yönetici olarak görev yaptı.

1980'li yıllarda Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Müdürlüğü yaptığı dönemde, Beşiktaş'ın kötü gidişini gördü ve çok sevdiği Beşiktaş için bu görevi bıraktı. 1 Nisan 1984'de Mehmet Üstünkaya ile girdiği başkanlık yarışını kazandı ve 16 yılsürecek başkanlık görevine başlamış oldu. Başkanlığı süresinde Beşiktaş Futbol takımı; 5 Lig Şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası ve 6 TSYD kupası kazandı. Sportif başarıların dışında Beşiktaş Kulübüne birçok tesis kazandırdı. Bunlardan bazıları Akaretler Kulüp Binası, Fulya Stadı ve kamp tesisleri, BJK Plaza, Yeşilköy, Pendik ve Çilekli tesisleri oldu. Seba döneminde, BJK Koleji kuruldu ve BJK İnönü Stadı 49 yıllığına kiralandı.

13 Şubat 2000 tarihinde BJK Mali ve Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmayla başkanlık görevine veda etti. Beşiktaş kulübü, O'nun döneminde bir istikrar örneği gösterermişti. "Şerefli İkincilikler" lafı onun döneminde ortaya çıktı.

Görevi bıraktığı gün yaptığı konuşmada;



1984 yılında, ilk defa huzurlarınıza çıktığımda, kongre konuşmamın başında söylemiş olduğum sözleri hatırlatmak istiyorum: 'Herkesi bir zaman için aldatabilirsiniz, Bazı kişileri her zaman aldatabilirsiniz, Ama herkesi her zaman aldatamazsınız!' Ben kimseyi hayatım boyunca aldatmadım...! 1984 yılında huzurlarınıza hangi heyecan ve duygularla gelmişsem bu gün de huzurlarınızda aynı heyecan ve duygularla başım dik, gönlüm rahat ve huzur içerisinde sizlere veda ediyorum...!

dedi ve genel kurul'un yapıldığı, salonu tıklım tıklım dolduran genel kurul üyelerinin dakikalarca devam eden alkışlardan sonra gözyaşları içinde kürsüye veda etti.

Beşiktaş Kulübü tarafından, senelerce kendisine hizmet eden Süleyman Seba'ya "Onursal Başkanlık" ünvanı verildi. Rahatsızlığı nedeniyle Beşiktaş maçlarını genelde radyolardan takip eden Süleyman Seba, Sakarya'daki çiftliğinde yaşamını devam ettirmektedir.

Başkanlığı bıraktığı 2000 yılında anısına Akaretler ile Maçka semtleri arasında uzanan Spor Caddesinin adı Süleyman Seba Caddesi olarak değiştirildi.

Seba, spor yaşamının dışında Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Müdürlüğünde görev yaptı.

Bir süredir Ankara'daki Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedavisi süren Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba, 21 Ocak 2014 tarihinde solunum yollarındaki enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba tedavi gördüğü İstanbul Amerikan Hastanesi'nde 13 Ağustos 2014 tarihinde 88 yaşında hayatını kaybetti.



