Süleyman Seyfi Öğün Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SÜLEYMAN SEYFİ ÖĞÜN KİMDİR?

Doğum tarihi : 14.Şubat.1959

Süleyman Seyfi Öğün kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Kova

Meslek : Akademisyen

Süleyman Seyfi Öğün doğum yeri : Muğla

SÜLEYMAN SEYFİ ÖĞÜN BİYOGRAFİSİ

Ocak 2016 ayında Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Başdanışmanı olarak görevlendirildi.

Süleyman Seyfi Öğün, 14 Şubat 1959 tarihinde Muğla’da doğmuştur. Ortaokul ve lise öğrenimini Bursa Anadolu Lisesi'nde 1977 yılında tamamladı. Uludağ Üniversitesinden 1982 yılında mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesinde yüksek lisansını 1986 yılında yaptı. Uludağ Üniversitesinde 1991 yılında doktorasını tamamladı.

Süleyman Seyfi Öğün, 1993 yılında doçent, 1998yılında profesör oldu. 2010 yılına kadar Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

2010 yılından sonra 2015 yılına kadar Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler ve AB Bölümü öğretim üyesi olarak görev yaptı. Politik kültür, muhafazakarlık ve milliyetçilik konularında çalıştı. Maltepe Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler ve AB Bölümü Başkanlığı görevini yürüttü.

Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

Süleyman Seyfi Öğün, evlidir. Bir çocuğu vardır.

Süleyman Seyfi Öğün, Ocak 2016 ayında Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Başdanışmanı olarak görevlendirildi.



Kitapları :

1992 - Türkiye'de Cemaatçi Milliyetçilik ve Nurettin Topçu

1995 - Modernleşme, Milliyetçilik ve Türkiye

1997 - 99 Soruda Milliyetçilik

1997 - Politik Kültür Yazıları

1998 - Politikbilim (Ali Yaşar Sarıbay ile)

1998 - Bir Politikbilim Perspektifi (Yazar : Süleyman Seyfi Öğün, Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay)

2000 - Türk Politik Kültürü

2005 - Küreselleşmenin Yüzleri (Yazar : Süleyman Seyfi Öğün, Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay, E. Fuat Keyman, Dr. Ayhan Biber, Filiz Başkan, Aylin Güney, Asuman Suner, Belkıs Ayhan Tarhan, B. Ali Soner)

2006 - Gündelik Hayatın Kültürel Yansımaları

2010 - Politika ve Kültür