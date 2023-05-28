Süleyman Soylu 2. tur için sandığa gitti, oyunu kullandı

Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan Dobruca Ortaokulu'na eşi Hamdiye Soylu ile birlikte İçişleri Bakanı oyunu 1003 numaralı sandıkta verdi.

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Süleyman Soylu 2. tur için sandığa gitti, oyunu kullandı

Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan Dobruca Ortaokulu'na eşi Hamdiye Soylu ile birlikte saat 09.00 sıralarında gelen İçişleri Bakanı Soylu oyunu 1003 numaralı sandıkta verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oyunu İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Dobruca Ortaokulu'nda kullandı. Eşi Hamdiye Soylu ile birlikte sabah saatlerinde okula gelen Soylu, vatandaşlarla selamlaşarak, oyunu 1003 nolu sandıkta kullandı. Bakan Soylu, "Hayırlı ve uğurlu olur inşallah. Milletimizin tercihi başımızın üzerinedir" dedi.

Süleyman Soylu oy kullandıktan sonraki açıklamaları; "Sandıklar kurulmuş, ve oy kullanma işlemleri toplam 1158 sandık alanında başlamıştır. Orada da daha önce de belirttiğimiz gibi her bir sandık alanı için ihtiyaç duyulan yerlerde konteyner alanları oluşturulmuş, ve milletimiz huzur ve güven içerisinde afet bölgesinde oy kullanmasına, devam etmektedri. Oy kullanma işlemi bu gün seri bir şekilde, 81 ildeki koordineli çalışmalarımız sonucunda herhangi bir sorun olmadığı tespit edilmiştir. Kolluk güçlerimiz haricinde silah taşımak yasaktır. Türkiyede yaklaşık 60 gündür bir seçim şenliği bir demokrasi şenliği yaşanmaktadır. Seçim olayları da geçen seçime göre daha az olmaktadır, bu 14-15 gün içerisinde toplam 50seçim olayı oldu. İnşallah ülkemiz bugüne kadar olduğu gibi bugünde, demokratik bir olgunlukla, bu seçimi tamamlayacak, bu seçim ülkemiz, milletimiz ve gelecek nesiller için hayırlı ve uğurlu olur inşallah. Teşşekkür ediyorum."

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